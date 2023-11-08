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РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям - РИА Новости Крым, 08.11.2023
РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
С начала текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму около 2,5... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T12:22
2023-11-08T12:22
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму около 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Этот показатель сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года. Кредитные средства выданы банком в рамках федеральной программы льготного кредитования министерства сельского хозяйства РФ (ПП РФ №1528) по сниженной процентной ставке. Около 90% заемщиков, которые получили в РНКБ кредиты в этом году, работают в Крыму.Он добавил, что РНКБ является участником большинства федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые подразумевают кредитование предпринимателей на льготных условиях.По данным пресс-службы, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством.
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рнкб (пао), крымский бизнес, бизнес, сельское хозяйство, экономика, кредит, льготное кредитование, новости крыма

РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям

12:22 08.11.2023
 
© Минсельхоз КрымаПосев озимых культур в Крыму
Посев озимых культур в Крыму
© Минсельхоз Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму около 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Этот показатель сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года. Кредитные средства выданы банком в рамках федеральной программы льготного кредитования министерства сельского хозяйства РФ (ПП РФ №1528) по сниженной процентной ставке. Около 90% заемщиков, которые получили в РНКБ кредиты в этом году, работают в Крыму.
"Меры государственной поддержки агропромышленного комплекса обеспечивают рост объемов производства продукции в регионах, и спрос на льготные кредиты для сельхозпроизводителей остается стабильно высоким", - рассказал старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что РНКБ является участником большинства федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые подразумевают кредитование предпринимателей на льготных условиях.
По данным пресс-службы, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством.
РНКБ (ПАО)Крымский бизнесБизнесСельское хозяйствоЭкономикаКредитЛьготное кредитованиеНовости Крыма
 
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