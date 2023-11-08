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РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям

РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям - РИА Новости Крым, 08.11.2023

РНКБ выдал 2,5 миллиарда рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям

С начала текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму около 2,5... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T12:22

2023-11-08T12:22

2023-11-08T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. С начала текущего года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму около 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Этот показатель сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года. Кредитные средства выданы банком в рамках федеральной программы льготного кредитования министерства сельского хозяйства РФ (ПП РФ №1528) по сниженной процентной ставке. Около 90% заемщиков, которые получили в РНКБ кредиты в этом году, работают в Крыму.Он добавил, что РНКБ является участником большинства федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса, которые подразумевают кредитование предпринимателей на льготных условиях.По данным пресс-службы, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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