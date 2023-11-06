https://crimea.ria.ru/20231106/glavnoe-za-den-6-noyabrya-1132607236.html

Главное за день: 6 ноября

Главное за день: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Главное за день: 6 ноября

Сергей Кириенко в Артеке. Полярное сияние видно в Крыму. Боррель признал моральный провал Запада в разрешении ближневосточного конфликта. Экс-замминистра... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T22:15

2023-11-06T22:15

2023-11-06T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Сергей Кириенко в Артеке. Полярное сияние видно в Крыму. Боррель признал моральный провал Запада в разрешении ближневосточного конфликта. Экс-замминистра обороны Украины растратил миллиард при закупке военной формы. Лавров объяснил законность возвращения Крыма в Россию по уставу ООН. Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кириенко в АртекеОдно из главных умений современного успешного человека - умение работать в команде, чему необходимо учить молодых россиян. Такое мнение журналистам выразил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".Полярное сияние было хорошо видно в КрымуПолярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории, сообщил РИА Новости научный сотрудник КрАО Сергей Назаров.Прозрение БорреляСитуация в зоне палестино-израильского конфликта является результатом политического и морального провала коллективного Запада. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе."Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия - результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться", — цитирует Борреля РИА Новости.Скандал на УкраинеНа Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти миллиарда гривен при закупке военной формы для ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ."Следователи и военные контрразведчики службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.Почему Крым российский по Уставу ООНЗапад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных интересов. При этом есть четкий тезис Декларации о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, который определяет неприкосновенность территориальной целостности стран только в тех случаях, когда их правительства не нарушают прав населения. Такое заявление в понедельник в рамках форума в рамках марафона общества "Знание" Международной выставки-форума "Россия" сделал глава российского МИД Сергей Лавров.Юрия Соломина экстренно госпитализировалиНародный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

https://crimea.ria.ru/20231106/gordost-i-mechta-kirienko-nazval-glavnuyu-zadachu-vystavki-foruma-rossiya-1132605678.html

https://crimea.ria.ru/20231106/polyarnoe-siyanie-v-krymu-i-novye-magnitnye-buri---uchenye-dali-prognoz-1132598338.html

https://crimea.ria.ru/20231106/sotni-ubitykh-i-ranenykh-itogi-sutok-dlya-vsu-1132602765.html

https://crimea.ria.ru/20231106/troynoe-dtp-v-sochi-s-uchastiem-avtobusa-postradavshie-gospitalizirovany-1132605992.html

https://crimea.ria.ru/20231106/krym-i-rostov-na-donu-svyazhet-novaya-zheleznaya-doroga---balitskiy-1132597885.html

https://crimea.ria.ru/20231106/yuriy-solomin-biografiya-1132606734.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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