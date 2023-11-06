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Главное за день: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Главное за день: 6 ноября
Главное за день: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Главное за день: 6 ноября
Сергей Кириенко в Артеке. Полярное сияние видно в Крыму. Боррель признал моральный провал Запада в разрешении ближневосточного конфликта. Экс-замминистра... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T22:15
2023-11-06T22:15
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мдц "артек"
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Сергей Кириенко в Артеке. Полярное сияние видно в Крыму. Боррель признал моральный провал Запада в разрешении ближневосточного конфликта. Экс-замминистра обороны Украины растратил миллиард при закупке военной формы. Лавров объяснил законность возвращения Крыма в Россию по уставу ООН. Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кириенко в АртекеОдно из главных умений современного успешного человека - умение работать в команде, чему необходимо учить молодых россиян. Такое мнение журналистам выразил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".Полярное сияние было хорошо видно в КрымуПолярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории, сообщил РИА Новости научный сотрудник КрАО Сергей Назаров.Прозрение БорреляСитуация в зоне палестино-израильского конфликта является результатом политического и морального провала коллективного Запада. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе."Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия - результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться", — цитирует Борреля РИА Новости.Скандал на УкраинеНа Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти миллиарда гривен при закупке военной формы для ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ."Следователи и военные контрразведчики службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.Почему Крым российский по Уставу ООНЗапад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных интересов. При этом есть четкий тезис Декларации о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, который определяет неприкосновенность территориальной целостности стран только в тех случаях, когда их правительства не нарушают прав населения. Такое заявление в понедельник в рамках форума в рамках марафона общества "Знание" Международной выставки-форума "Россия" сделал глава российского МИД Сергей Лавров.Юрия Соломина экстренно госпитализировалиНародный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
https://crimea.ria.ru/20231106/gordost-i-mechta-kirienko-nazval-glavnuyu-zadachu-vystavki-foruma-rossiya-1132605678.html
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главное за день, новости, крым, в мире, политика, сергей кириенко, мдц "артек", украина, новости сво
Главное за день: 6 ноября

Главные события и заявления понедельника, 6 ноября

22:15 06.11.2023
 
© МДЦ АртекАкция ко Дню воссоединения с новыми территориями
Акция ко Дню воссоединения с новыми территориями
© МДЦ Артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Сергей Кириенко в Артеке. Полярное сияние видно в Крыму. Боррель признал моральный провал Запада в разрешении ближневосточного конфликта. Экс-замминистра обороны Украины растратил миллиард при закупке военной формы. Лавров объяснил законность возвращения Крыма в Россию по уставу ООН. Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Кириенко в Артеке

Одно из главных умений современного успешного человека - умение работать в команде, чему необходимо учить молодых россиян. Такое мнение журналистам выразил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек", где 6 ноября подвели итоги Всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Сегодняшний мир таков, что по-настоящему сложные задачи в одиночку почти не решаются. Умение работать в команде важный критерий успешности. И мы хотели помочь в этом ребятам и показать значимость этого", - сказал Кириенко.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Вчера, 19:22
Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"

Полярное сияние было хорошо видно в Крыму

Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории, сообщил РИА Новости научный сотрудник КрАО Сергей Назаров.
"На Солнце произошла мощная вспышка, часть этого вещества достигла Земли. Этого вещества оказалось столько, чтобы сильно возмутить магнитное поле Земли - настолько, что полярное сияние достигло южных широт, в том числе Крыма", - рассказал Назаров.
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Вчера, 10:18
Полярное сияние в Крыму и новые магнитные бури - ученые дали прогноз

Прозрение Борреля

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта является результатом политического и морального провала коллективного Запада. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе.
"Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия - результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться", — цитирует Борреля РИА Новости.
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Вчера, 15:20
Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ

Скандал на Украине

На Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти миллиарда гривен при закупке военной формы для ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.
"Следователи и военные контрразведчики службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.
ДТП в Сочи
Вчера, 19:38
Тройное ДТП в Сочи с участием автобуса: пострадавшие госпитализированы

Почему Крым российский по Уставу ООН

Запад не признает законность референдумов в Крыму и на новых территориях РФ, поскольку привык трактовать события в мире избирательно, исходя из собственных интересов. При этом есть четкий тезис Декларации о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН, который определяет неприкосновенность территориальной целостности стран только в тех случаях, когда их правительства не нарушают прав населения. Такое заявление в понедельник в рамках форума в рамках марафона общества "Знание" Международной выставки-форума "Россия" сделал глава российского МИД Сергей Лавров.
Строительство дорог - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Вчера, 09:44
Крым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога - Балицкий

Юрия Соломина экстренно госпитализировали

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
Репетиция спектакля «Дальше – тишина» в Малом театре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Вчера, 20:28
Юрий Соломин: биография
 
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00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября
22:15Главное за день: 6 ноября
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21:21Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко
21:01Крымский мост вечером в понедельник: как обстановка
20:41Крымские сады вьетнамского патриота России
20:28Юрий Соломин: биография
20:10Безопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт
19:38Тройное ДТП в Сочи с участием автобуса: пострадавшие госпитализированы
19:22Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"
18:58Кириенко в Крыму назвал важный критерий успешности
18:10Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
17:19Смертельное ДТП в Крыму: в Джанкойском районе сбили пешехода
16:54На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
16:04Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада
15:28Очереди на Крымский мост растут - ситуация в понедельник
15:20Сотни убитых и раненых: итоги суток для ВСУ
14:38Почему Крым российский по Уставу ООН
14:12Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали
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