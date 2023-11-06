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Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса
В крымской столице не будет воды в понедельник и вторник. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T21:39
2023-11-06T21:39
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
симферополь
городская среда
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крыма. В крымской столице не будет воды в понедельник и вторник. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".Так, в связи с заменой участка трубопровода в районе ул. Ростовская с 23:00 понедельника до 20:00 (ориентировочно) вторника будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Киевская (нечетная сторона от площади Московской до ул. Никанорова), ул. Ростовская, ул. Никанорова, ул. Смольная, ул. Камская, ул. Л. Чайкиной, пер. Трамвайный, ул. Шалфейная, ул. Стрелковая, ул. Вишневая, ул. Славная, ул. Уютная, ул. Любимая. пер. Любимый, ул. Садовая (от ул. Кечкеметская до ул. Л. Чайкиной).На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.Также, в связи с заменой участка трубопровода в районе ул. Мектеп в рамках ремонта дорожного покрытия с 23:00 понедельника до 20:00 (ориентировочно) вторника будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Мектеп, ул. Ешиль, ул. Джиен-Софу, ул. Кошели, пер. Менгли-Гирея, ул. Менгли-Гирея, ул. Меркезий, ул. Джума, ул. Чобан-Тепе, ул. Юкъары, ул. Орта, ул. Джами, ул. Минаре, ул. Ана-Юрт, ул. Бадемлик, ул. Сосновая, ул. Глинная, ул. Лунная, ул. Ивана Купала, ул. Папоротниковая, ул. Симург, ул. Мермерша, ул. Земляничная, ул. Арендная, ул. Посевная, Земляничный проезд, ул. Клубничная, Кирпичный проезд, Сосновый проезд, СНТ "Ромашка", СНТ "Ветеран", СТ "Вишенка", СТ "Строитель-К", СТ "Ривер", с. Украинка, ул. Украинская, ул. Амет-Хана Султана, ул. Гаспринского, ул. Абденнановой, ул. Дружбы, ул. Абдуллы Тейфука, ул. Умера Адаманова, ул. Сахарова, ул. Григоренко, ул. Сулеймана Арифова.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса

В понедельник и вторник в Симферополе не будет воды

21:39 06.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода в стакане
Вода в стакане - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крыма. В крымской столице не будет воды в понедельник и вторник. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".
Так, в связи с заменой участка трубопровода в районе ул. Ростовская с 23:00 понедельника до 20:00 (ориентировочно) вторника будет ограничено водоснабжение по адресам:
ул. Киевская (нечетная сторона от площади Московской до ул. Никанорова), ул. Ростовская, ул. Никанорова, ул. Смольная, ул. Камская, ул. Л. Чайкиной, пер. Трамвайный, ул. Шалфейная, ул. Стрелковая, ул. Вишневая, ул. Славная, ул. Уютная, ул. Любимая. пер. Любимый, ул. Садовая (от ул. Кечкеметская до ул. Л. Чайкиной).
На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.
Также, в связи с заменой участка трубопровода в районе ул. Мектеп в рамках ремонта дорожного покрытия с 23:00 понедельника до 20:00 (ориентировочно) вторника будет ограничено водоснабжение по адресам:
ул. Мектеп, ул. Ешиль, ул. Джиен-Софу, ул. Кошели, пер. Менгли-Гирея, ул. Менгли-Гирея, ул. Меркезий, ул. Джума, ул. Чобан-Тепе, ул. Юкъары, ул. Орта, ул. Джами, ул. Минаре, ул. Ана-Юрт, ул. Бадемлик, ул. Сосновая, ул. Глинная, ул. Лунная, ул. Ивана Купала, ул. Папоротниковая, ул. Симург, ул. Мермерша, ул. Земляничная, ул. Арендная, ул. Посевная, Земляничный проезд, ул. Клубничная, Кирпичный проезд, Сосновый проезд, СНТ "Ромашка", СНТ "Ветеран", СТ "Вишенка", СТ "Строитель-К", СТ "Ривер", с. Украинка, ул. Украинская, ул. Амет-Хана Султана, ул. Гаспринского, ул. Абденнановой, ул. Дружбы, ул. Абдуллы Тейфука, ул. Умера Адаманова, ул. Сахарова, ул. Григоренко, ул. Сулеймана Арифова.
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Вода КрымаВода в КрымуОтключение воды в КрымуСимферопольГородская средаНовостиНовости Крыма
 
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