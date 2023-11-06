https://crimea.ria.ru/20231106/gde-v-simferopole-ne-budet-vody-v-ponedelnik-i-vtornik---adresa-1132593538.html

Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса

Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Где в Симферополе не будет воды в понедельник и вторник - адреса

В крымской столице не будет воды в понедельник и вторник. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T21:39

2023-11-06T21:39

2023-11-06T21:39

вода крыма

вода в крыму

отключение воды в крыму

симферополь

городская среда

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120999868_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fe57552bdd7da4dcfdc36429841e6af7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крыма. В крымской столице не будет воды в понедельник и вторник. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".Так, в связи с заменой участка трубопровода в районе ул. Ростовская с 23:00 понедельника до 20:00 (ориентировочно) вторника будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Киевская (нечетная сторона от площади Московской до ул. Никанорова), ул. Ростовская, ул. Никанорова, ул. Смольная, ул. Камская, ул. Л. Чайкиной, пер. Трамвайный, ул. Шалфейная, ул. Стрелковая, ул. Вишневая, ул. Славная, ул. Уютная, ул. Любимая. пер. Любимый, ул. Садовая (от ул. Кечкеметская до ул. Л. Чайкиной).На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.Также, в связи с заменой участка трубопровода в районе ул. Мектеп в рамках ремонта дорожного покрытия с 23:00 понедельника до 20:00 (ориентировочно) вторника будет ограничено водоснабжение по адресам: ул. Мектеп, ул. Ешиль, ул. Джиен-Софу, ул. Кошели, пер. Менгли-Гирея, ул. Менгли-Гирея, ул. Меркезий, ул. Джума, ул. Чобан-Тепе, ул. Юкъары, ул. Орта, ул. Джами, ул. Минаре, ул. Ана-Юрт, ул. Бадемлик, ул. Сосновая, ул. Глинная, ул. Лунная, ул. Ивана Купала, ул. Папоротниковая, ул. Симург, ул. Мермерша, ул. Земляничная, ул. Арендная, ул. Посевная, Земляничный проезд, ул. Клубничная, Кирпичный проезд, Сосновый проезд, СНТ "Ромашка", СНТ "Ветеран", СТ "Вишенка", СТ "Строитель-К", СТ "Ривер", с. Украинка, ул. Украинская, ул. Амет-Хана Султана, ул. Гаспринского, ул. Абденнановой, ул. Дружбы, ул. Абдуллы Тейфука, ул. Умера Адаманова, ул. Сахарова, ул. Григоренко, ул. Сулеймана Арифова.

https://crimea.ria.ru/20231101/kak-osennyaya-zasukha-v-krymu-povliyaet-na-urozhay-1132458416.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, симферополь, городская среда, новости, новости крыма