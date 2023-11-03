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Крымский мост: обстановка на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
Более 300 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T21:04
2023-11-03T21:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Более 300 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди начали расти в пятницу днем. В 14 часов с крымской стороны стояли 125 транспортных средств, позже затор увеличился до до 455 автомобилей.В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231031/doroga-na-belyaus-proezd-k-krymskim-maldivam-otremontiruyut-1132458204.html
крымский мост
крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы

В очереди на Крымском мосту более 300 автомобилей

21:04 03.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Более 300 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очереди начали расти в пятницу днем. В 14 часов с крымской стороны стояли 125 транспортных средств, позже затор увеличился до до 455 автомобилей.

"По состоянию на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 109 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 203 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.

В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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