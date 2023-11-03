Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
В очереди на Крымском мосту более 300 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Более 300 машин стоят в очереди на досмотр на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очереди начали расти в пятницу днем. В 14 часов с крымской стороны стояли 125 транспортных средств, позже затор увеличился до до 455 автомобилей.
"По состоянию на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 109 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 203 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди, и на выезде из Крыма, и со стороны Краснодарского края. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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