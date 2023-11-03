https://crimea.ria.ru/20231103/afera-na-polmilliarda--sud-vynes-prigovor-po-delu-o-24-kvartirakh-v-yalte-1132540028.html

Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте

Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте

В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами на сумму свыше 490 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T11:04

2023-11-03T11:04

2023-11-03T11:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами на сумму свыше 490 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Как выяснилось, подсудимый вместе с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, решили незаконно продать 24 квартиры в Ялте. Для этого они использовали поддельную доверенность директора одного из предприятий и письмо о наделении фигуранта дела правом на проведение регистрации.Сделки оспорены в судебном порядке, в настоящее время имущество возвращено собственнику. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныСтроитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, прокуратура республики крым, мошенничество, суд, новости, новости крыма