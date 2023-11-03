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Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте
Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте
В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами на сумму свыше 490 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T11:04
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами на сумму свыше 490 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Как выяснилось, подсудимый вместе с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, решили незаконно продать 24 квартиры в Ялте. Для этого они использовали поддельную доверенность директора одного из предприятий и письмо о наделении фигуранта дела правом на проведение регистрации.Сделки оспорены в судебном порядке, в настоящее время имущество возвращено собственнику. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныСтроитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади В Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, ялта, прокуратура республики крым, мошенничество, суд, новости, новости крыма
Афера на полмиллиарда – суд вынес приговор по делу о 24 квартирах в Ялте

В Крыму суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирами на 490 млн рублей

11:04 03.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами на сумму свыше 490 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Как выяснилось, подсудимый вместе с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, решили незаконно продать 24 квартиры в Ялте. Для этого они использовали поддельную доверенность директора одного из предприятий и письмо о наделении фигуранта дела правом на проведение регистрации.
"В результате преступных действий мужчины имущество было передано в собственность третьих лиц, а предприятию причинен ущерб на общую сумму порядка 490 млн рублей. Преступные действия были пресечены работниками органов внутренних дел", - проинформировали в ведомстве.
Сделки оспорены в судебном порядке, в настоящее время имущество возвращено собственнику. По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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