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Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Погода в Крыму в первый день ноября
Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Погода в Крыму в первый день ноября
В среду на полуострове сохранится теплая погода. Ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами дожди с грозами. В ночные и утренние часы в... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T00:01
2023-11-01T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В среду на полуострове сохранится теплая погода. Ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами дожди с грозами. В ночные и утренние часы в степных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от +12 до +15, днем от +19 до +25 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231031/leto-v-kontse-oktyabrya-temperatura-v-krymu-mozhet-pobit-100-letniy-rekord-1132447107.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в первый день ноября

В Крыму в среду теплая погода, днем местами дожди и грозы

00:01 01.11.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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CИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В среду на полуострове сохранится теплая погода. Ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами дожди с грозами. В ночные и утренние часы в степных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +17, днем +20…+25, в горах +14…+19 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от +12 до +15, днем от +19 до +25 градусов.
Осень на Южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 14:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
23:45Главные новости Крыма: 31 октября
23:31В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
23:12Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе
23:05Главное за день: 31 октября
22:51Горящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма
22:41Задолжала по алиментам: на жительницу Евпатории завели уголовное дело
22:26В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
22:23Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
22:07Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд
22:02В Севастополе воздушная тревога
21:55В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях
21:37В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
21:15Каких туристов ждет Севастополь в будущем году
20:55В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может
20:44ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии
20:38Миллион "квадратов": Крым перевыполняет план по строительству жилья
20:12Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
19:49Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
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