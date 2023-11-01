https://crimea.ria.ru/20231101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-noyabrya-1132433153.html

Погода в Крыму в первый день ноября

Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Погода в Крыму в первый день ноября

В среду на полуострове сохранится теплая погода. Ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами дожди с грозами. В ночные и утренние часы в... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T00:01

2023-11-01T00:01

2023-11-01T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В среду на полуострове сохранится теплая погода. Ночью без осадков, днем атмосферный холодный фронт вызовет местами дожди с грозами. В ночные и утренние часы в степных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью от +12 до +15, днем от +19 до +25 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231031/leto-v-kontse-oktyabrya-temperatura-v-krymu-mozhet-pobit-100-letniy-rekord-1132447107.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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