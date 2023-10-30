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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T08:23
2023-10-30T08:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
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керчь
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231030/dym-v-severnoy-bukhte-sevastopolya---gubernator-rasskazal-o-prichine-1132405831.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, тамань, керчь, краснодарский край
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту открыто

08:23 30.10.2023 (обновлено: 08:26 30.10.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту, приостановленное ранее, возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
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Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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