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Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе
Звезда сериала "Друзья" актер Мэттью Перри был найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на источники пишет портал TMZ. РИА Новости Крым, 29.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Звезда сериала "Друзья" актер Мэттью Перри был найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на источники пишет портал TMZ.Уточняется, что сотрудники службы экстренных служб приехали на вызов об остановке сердца. По неподтвержденной информации, тело актера обнаружили в джакузи. Также отмечается, что "на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть признали ненасильственной".Предварительно установлено, что актер вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол и вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Позже помощник актера и позвонил в службу 911. Расследование смерти актера продолжается.Мэттью Перри стал популярным благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья". Он также сыграл несколько главных ролей в романтических комедиях "Поспешишь – людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и криминальной комедии "Девять ярдов".Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
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новости, сша, в мире, утраты, кино
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе

Актер Мэттью Перри был найден мертвым в доме в Лос-Анжелесе

08:52 29.10.2023 (обновлено: 08:56 29.10.2023)
 
© AP Photo Invision/Jordan StraussАмериканский актер Мэттью Перри
Американский актер Мэттью Перри - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo Invision/Jordan Strauss
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Звезда сериала "Друзья" актер Мэттью Перри был найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на источники пишет портал TMZ.

"Умер Мэттью Перри. Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса... где, как нам говорят, он, судя по всему, утонул, – пишет издание.

Уточняется, что сотрудники службы экстренных служб приехали на вызов об остановке сердца. По неподтвержденной информации, тело актера обнаружили в джакузи. Также отмечается, что "на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть признали ненасильственной".
Предварительно установлено, что актер вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол и вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Позже помощник актера и позвонил в службу 911. Расследование смерти актера продолжается.
Мэттью Перри стал популярным благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья". Он также сыграл несколько главных ролей в романтических комедиях "Поспешишь – людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и криминальной комедии "Девять ярдов".
Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
 
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