https://crimea.ria.ru/20231029/zvezda-seriala-druzya-mettyu-perri-naydet-mertvym-v-los-anzhelese-1132389102.html

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри найдет мертвым в Лос-Анджелесе

Звезда сериала "Друзья" актер Мэттью Перри был найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на источники пишет портал TMZ. РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T08:52

2023-10-29T08:52

2023-10-29T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Звезда сериала "Друзья" актер Мэттью Перри был найден мертвым в доме в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на источники пишет портал TMZ.Уточняется, что сотрудники службы экстренных служб приехали на вызов об остановке сердца. По неподтвержденной информации, тело актера обнаружили в джакузи. Также отмечается, что "на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть признали ненасильственной".Предварительно установлено, что актер вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол и вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Позже помощник актера и позвонил в службу 911. Расследование смерти актера продолжается.Мэттью Перри стал популярным благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья". Он также сыграл несколько главных ролей в романтических комедиях "Поспешишь – людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и криминальной комедии "Девять ярдов".Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, в мире, утраты, кино