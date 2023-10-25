Главные новости Крыма: 25 октября
Новости Крыма: главные события и заявления среды, 25 октября
22:21 25.10.2023 (обновлено: 08:08 26.10.2023)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ущерб от водной блокады Крыма оценен в сумму свыше 152 млрд рублей. Полуостров может стать южными воротами для сотрудничества с Африкой. В Крыму на 30 % подорожало куриное яйцо. Отопительный сезон в некоторых городах полуострова приостановили. Под Бахчисараем двое суток тушат крупный пожар.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Возмещение вреда от водной блокады Крыма
152 миллиардов 622 миллионов рублей – на такую сумму оценил Государственный совет РК ущерб Крыму, причиненный Украиной полуострову в результате водной блокады. Арбитражным судом РК исковые требования удовлетворены в полном объеме. Вынесено решение взыскать эти средства в пользу казны Крыма солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала.
Крым – южные ворота для сотрудничества с Африкой
Полуостров может стать южными воротами для налаживания прочных связей со странами Африки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь по итогам Ялтинского международного форума. По его словам, Крым – географически ближайший к Африке российский регион. Через него в Россию можно экспортировать кофе, какао, цитрусовые и другие продукты питания, а также некоторые полезные ископаемые. Для экспорта на "черный континент" зерна, удобрений и другой значимой продукции можно использовать крымские порты.
25 октября, 14:41Движение по закрытому участку трассы на Севастополь возобновили
Дорогие куриные яйца
Цены на куриные яйца в Крыму выросли за год на 30 %. Среди причин: подорожание ГСМ, дефицит продукта, увеличение стоимости кормов, сложности логистики для поставщиков, высокие оптовые цены на привозные куриные яйца. Рекомендуемые цены для реализации сельскохозяйственной продукции формируются Минпромом республики с учетом оптово-отпускных цен производителей, дистрибьютеров, на продовольственных рынках, а также логистики.
Отопительный сезон на паузе
Временно приостановить подачу тепла в многоквартирные дома решено властями Симферополя и Евпатории. Причина – теплая погода. При этом отопление в социально значимых объектах отключать не будут. Возобновится подача тепла после похолодания.
Крупный пожар под Бахчисараем
У подножия горы Бойко в Бахчисарайском районе Крыма более двух суток борются с огнем. Пожар охватил площадь в 1, 7 га. Спасателями задействована авиация. По данным пресс-службы республиканского Минприроды, очаг располагается в скальных уступах. Удалось не допустить распространения огня вниз по склону в сторону населенного пункта Соколиное.
25 октября, 14:45Сатанинская и античеловеческая: Мурадов о "Крымской платформе"