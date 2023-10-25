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Главные новости Крыма: 25 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Главные новости Крыма: 25 октября
Главные новости Крыма: 25 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Главные новости Крыма: 25 октября
Ущерб от водной блокады Крыма оценен в сумму свыше 152 млрд рублей. Полуостров может стать южными воротами для сотрудничества с Африкой. В Крыму на 30 %... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-25T22:21
2023-10-26T08:08
главное за день
новости крыма
водная блокада крыма
арбитражный суд крыма
северо-крымский канал
крым
африка
государственный совет рк (госсовет)
продовольственная безопасность крыма
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ущерб от водной блокады Крыма оценен в сумму свыше 152 млрд рублей. Полуостров может стать южными воротами для сотрудничества с Африкой. В Крыму на 30 % подорожало куриное яйцо. Отопительный сезон в некоторых городах полуострова приостановили. Под Бахчисараем двое суток тушат крупный пожар.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возмещение вреда от водной блокады Крыма152 миллиардов 622 миллионов рублей – на такую сумму оценил Государственный совет РК ущерб Крыму, причиненный Украиной полуострову в результате водной блокады. Арбитражным судом РК исковые требования удовлетворены в полном объеме. Вынесено решение взыскать эти средства в пользу казны Крыма солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала.Крым – южные ворота для сотрудничества с АфрикойПолуостров может стать южными воротами для налаживания прочных связей со странами Африки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь по итогам Ялтинского международного форума. По его словам, Крым – географически ближайший к Африке российский регион. Через него в Россию можно экспортировать кофе, какао, цитрусовые и другие продукты питания, а также некоторые полезные ископаемые. Для экспорта на "черный континент" зерна, удобрений и другой значимой продукции можно использовать крымские порты.Дорогие куриные яйцаЦены на куриные яйца в Крыму выросли за год на 30 %. Среди причин: подорожание ГСМ, дефицит продукта, увеличение стоимости кормов, сложности логистики для поставщиков, высокие оптовые цены на привозные куриные яйца. Рекомендуемые цены для реализации сельскохозяйственной продукции формируются Минпромом республики с учетом оптово-отпускных цен производителей, дистрибьютеров, на продовольственных рынках, а также логистики.Отопительный сезон на паузеВременно приостановить подачу тепла в многоквартирные дома решено властями Симферополя и Евпатории. Причина – теплая погода. При этом отопление в социально значимых объектах отключать не будут. Возобновится подача тепла после похолодания.Крупный пожар под БахчисараемУ подножия горы Бойко в Бахчисарайском районе Крыма более двух суток борются с огнем. Пожар охватил площадь в 1, 7 га. Спасателями задействована авиация. По данным пресс-службы республиканского Минприроды, очаг располагается в скальных уступах. Удалось не допустить распространения огня вниз по склону в сторону населенного пункта Соколиное.
https://crimea.ria.ru/20231025/zachem-zelenskiy-vret-o-chernomorskom-flote-v-krymu-1132300398.html
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главное за день, новости крыма, водная блокада крыма, арбитражный суд крыма, северо-крымский канал, крым, африка, государственный совет рк (госсовет), продовольственная безопасность крыма, отопительный сезон в крыму, происшествия, бахчисарай, пожар, ялтинский международный форум
Главные новости Крыма: 25 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 25 октября

22:21 25.10.2023 (обновлено: 08:08 26.10.2023)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ущерб от водной блокады Крыма оценен в сумму свыше 152 млрд рублей. Полуостров может стать южными воротами для сотрудничества с Африкой. В Крыму на 30 % подорожало куриное яйцо. Отопительный сезон в некоторых городах полуострова приостановили. Под Бахчисараем двое суток тушат крупный пожар.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Возмещение вреда от водной блокады Крыма

152 миллиардов 622 миллионов рублей – на такую сумму оценил Государственный совет РК ущерб Крыму, причиненный Украиной полуострову в результате водной блокады. Арбитражным судом РК исковые требования удовлетворены в полном объеме. Вынесено решение взыскать эти средства в пользу казны Крыма солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 09:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем Зеленский врет о Черноморском флоте в Крыму

Крым – южные ворота для сотрудничества с Африкой

Полуостров может стать южными воротами для налаживания прочных связей со странами Африки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь по итогам Ялтинского международного форума. По его словам, Крым – географически ближайший к Африке российский регион. Через него в Россию можно экспортировать кофе, какао, цитрусовые и другие продукты питания, а также некоторые полезные ископаемые. Для экспорта на "черный континент" зерна, удобрений и другой значимой продукции можно использовать крымские порты.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 14:41
Движение по закрытому участку трассы на Севастополь возобновили

Дорогие куриные яйца

Цены на куриные яйца в Крыму выросли за год на 30 %. Среди причин: подорожание ГСМ, дефицит продукта, увеличение стоимости кормов, сложности логистики для поставщиков, высокие оптовые цены на привозные куриные яйца. Рекомендуемые цены для реализации сельскохозяйственной продукции формируются Минпромом республики с учетом оптово-отпускных цен производителей, дистрибьютеров, на продовольственных рынках, а также логистики.
Спортивный турнир Русский силомер в Джанкое
25 октября, 14:14Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму предложили вернуть производственную гимнастику в школах и офисах

Отопительный сезон на паузе

Временно приостановить подачу тепла в многоквартирные дома решено властями Симферополя и Евпатории. Причина – теплая погода. При этом отопление в социально значимых объектах отключать не будут. Возобновится подача тепла после похолодания.

Крупный пожар под Бахчисараем

У подножия горы Бойко в Бахчисарайском районе Крыма более двух суток борются с огнем. Пожар охватил площадь в 1, 7 га. Спасателями задействована авиация. По данным пресс-службы республиканского Минприроды, очаг располагается в скальных уступах. Удалось не допустить распространения огня вниз по склону в сторону населенного пункта Соколиное.
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 14:45
Сатанинская и античеловеческая: Мурадов о "Крымской платформе"
 
Главное за деньНовости КрымаВодная блокада КрымаАрбитражный суд КрымаСеверо-Крымский каналКрымАфрикаГосударственный совет РК (Госсовет)Продовольственная безопасность КрымаОтопительный сезон в КрымуПроисшествияБахчисарайПожарЯлтинский международный форум
 
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