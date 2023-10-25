https://crimea.ria.ru/20231025/glavnye-novosti-kryma-25-oktyabrya-1132321248.html

Главные новости Крыма: 25 октября

Главные новости Крыма: 25 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Главные новости Крыма: 25 октября

Ущерб от водной блокады Крыма оценен в сумму свыше 152 млрд рублей. Полуостров может стать южными воротами для сотрудничества с Африкой. В Крыму на 30 %... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-25T22:21

2023-10-25T22:21

2023-10-26T08:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ущерб от водной блокады Крыма оценен в сумму свыше 152 млрд рублей. Полуостров может стать южными воротами для сотрудничества с Африкой. В Крыму на 30 % подорожало куриное яйцо. Отопительный сезон в некоторых городах полуострова приостановили. Под Бахчисараем двое суток тушат крупный пожар.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возмещение вреда от водной блокады Крыма152 миллиардов 622 миллионов рублей – на такую сумму оценил Государственный совет РК ущерб Крыму, причиненный Украиной полуострову в результате водной блокады. Арбитражным судом РК исковые требования удовлетворены в полном объеме. Вынесено решение взыскать эти средства в пользу казны Крыма солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала.Крым – южные ворота для сотрудничества с АфрикойПолуостров может стать южными воротами для налаживания прочных связей со странами Африки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь по итогам Ялтинского международного форума. По его словам, Крым – географически ближайший к Африке российский регион. Через него в Россию можно экспортировать кофе, какао, цитрусовые и другие продукты питания, а также некоторые полезные ископаемые. Для экспорта на "черный континент" зерна, удобрений и другой значимой продукции можно использовать крымские порты.Дорогие куриные яйцаЦены на куриные яйца в Крыму выросли за год на 30 %. Среди причин: подорожание ГСМ, дефицит продукта, увеличение стоимости кормов, сложности логистики для поставщиков, высокие оптовые цены на привозные куриные яйца. Рекомендуемые цены для реализации сельскохозяйственной продукции формируются Минпромом республики с учетом оптово-отпускных цен производителей, дистрибьютеров, на продовольственных рынках, а также логистики.Отопительный сезон на паузеВременно приостановить подачу тепла в многоквартирные дома решено властями Симферополя и Евпатории. Причина – теплая погода. При этом отопление в социально значимых объектах отключать не будут. Возобновится подача тепла после похолодания.Крупный пожар под БахчисараемУ подножия горы Бойко в Бахчисарайском районе Крыма более двух суток борются с огнем. Пожар охватил площадь в 1, 7 га. Спасателями задействована авиация. По данным пресс-службы республиканского Минприроды, очаг располагается в скальных уступах. Удалось не допустить распространения огня вниз по склону в сторону населенного пункта Соколиное.

https://crimea.ria.ru/20231025/zachem-zelenskiy-vret-o-chernomorskom-flote-v-krymu-1132300398.html

https://crimea.ria.ru/20231025/dvizhenie-po-zakrytomu-uchastku-trassy-na-sevastopol-vozobnovili-1132314075.html

https://crimea.ria.ru/20231025/v-krymu-predlozhili-vernut-proizvodstvennuyu-gimnastiku-v-shkolakh-i-ofisakh-1132311549.html

https://crimea.ria.ru/20231025/sataninskaya-i-antichelovecheskaya-muradov-o-krymskoy-platforme-1132313674.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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