https://crimea.ria.ru/20231023/gintsburg-sputnik-v-perestal-zaschischat-ot-koronavirusa-1132262743.html

Гинцбург: "Спутник V" перестал защищать от коронавируса

Гинцбург: "Спутник V" перестал защищать от коронавируса - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Гинцбург: "Спутник V" перестал защищать от коронавируса

Вакцина "Спутник V" неэффективна против новых штаммов COVID-19, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T13:55

2023-10-23T13:55

2023-10-23T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Вакцина "Спутник V" неэффективна против новых штаммов COVID-19, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Газете.ру".Эпидемиолог подчеркнул, что сейчас разрабатывается новая вакцина.Первоначальный вариант "Спутника V" был эффективен первые два года, но с лета прошлого года, когда появились новые штаммы, действенность препарата начала падать, рассказал ученый.Александр Гинцбург объяснил, что вакцина, разрабатываемая для противостояния "кракену", может быть назальной. По его словам, человек, который таким образом привился, перестает быть переносчиком возбудителя, в отличие от того, кто вакцинировался инъекционно.Специалист отметил, что именно назальная вакцина прерывает цепочку передачи вируса.

https://crimea.ria.ru/20231010/uchenye-dali-prognoz-po-zabolevaemosti-grippom-i-covid-dlya-kryma-1131978717.html

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новости, здоровье, вакцина, вакцинация, коронавирус, здравоохранение в россии, александр гинцбург