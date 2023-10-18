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В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистики
В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистики - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистики
В Крыму с начала года снизилось число преступлений против собственности, в том числе краж и грабежей, а также нарушений правил дорожного движения, сообщает... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T07:45
2023-10-18T07:45
2023-10-18T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось число преступлений против собственности, в том числе краж и грабежей, а также нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось с 288 до 207, в том числе в этом году зарегистрировано на 20% меньше аварий с летальными исходами. Кроме того, статистика преступлений в общественных местах - на улицах, в парках и скверах, также снизились на 7,3%. Почти на 2% реже крымчане стали нарушать закон в состоянии алкогольного опьянения. Статистика наркопреступлений по-прежнему высокая: с начала года выявлено 1827 преступлений, в том числе 1003 факта сбыта запрещенных веществ."Всего за девять месяцев года в республике совершено более 16,3 тыс. преступлений. Общая раскрываемость составляет 72 процента", - добавили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в РоссииКрым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступленийИнвесторы и банкиры: аферисты выманили у крымчан еще 14,5 миллионов
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крым, статистика, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, общество
В Крыму стали реже воровать и нарушать ПДД - данные статистики
Прокуратура: в Крыму с начала года снизилось число краж и дорожных нарушений
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось число преступлений против собственности, в том числе краж и грабежей, а также нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"В Крыму зарегистрировано 8,7 тыс. преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 60,4%. На территории республики на 19% уменьшилось число зарегистрированных краж, на 10,9% - грабежей, на 17,2% - разбоев", - сказано в сообщении.
Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось с 288 до 207, в том числе в этом году зарегистрировано на 20% меньше аварий с летальными исходами. Кроме того, статистика преступлений в общественных местах - на улицах, в парках и скверах, также снизились на 7,3%. Почти на 2% реже крымчане стали нарушать закон в состоянии алкогольного опьянения. Статистика наркопреступлений по-прежнему высокая: с начала года выявлено 1827 преступлений, в том числе 1003 факта сбыта запрещенных веществ.
"Всего за девять месяцев года в республике совершено более 16,3 тыс. преступлений. Общая раскрываемость составляет 72 процента", - добавили в надзорном ведомстве.
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