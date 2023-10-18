https://crimea.ria.ru/20231018/analitiki-psb-rasskazali-kak-ne-popast-v-lovushku-kibermoshennikov-1132174946.html

В ПСБ рассказали, как не попасть в ловушку кибермошенников

В ПСБ рассказали, как не попасть в ловушку кибермошенников - РИА Новости Крым, 18.10.2023

В ПСБ рассказали, как не попасть в ловушку кибермошенников

Мошенники все активнее применяют социальную инженерию для кражи ценных данных (в том числе финансов), ведь человеческий фактор по-прежнему остается слабым... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T15:02

2023-10-18T15:02

2023-10-18T16:43

промсвязьбанк (псб)

интернет

кибербезопасность

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Мошенники все активнее применяют социальную инженерию для кражи ценных данных (в том числе финансов), ведь человеческий фактор по-прежнему остается слабым звеном в любой системе защиты, рассказали специалисты банка ПСБ.Злоумышленники все чаще используют рассылки сообщений в соцсетях от "друзей". Наиболее популярным стало послание с просьбой о помощи "Привет! Я оказался в сложной ситуации. Можешь одолжить пять тысяч рублей до понедельника?". Множество людей ежегодно попадаются на этот прием. Но можно столкнуться и с другими методами обмана.Например, с фишингом. Так называют массовые рассылки, которые маскируются под письма от известных компаний – магазинов, банков, клиник и других государственных и частных организаций. В них обычно просят авторизоваться и подтвердить важные данные, вплоть до CVV банковских карт, а также предлагают перейти по закрепленной в письме ссылке, сообщили эксперты.Также, по словам аналитиков, существует риск подхватить вирусы – вредоносные программы для кражи данных, которые могут попасть на устройство при переходе по ссылкам в электронных письмах. В них обычно поздравляют с выигрышем, предлагают получить быструю прибыль, рекламируют "выгодные" услуги и т. д.Самым же распространенным в последние годы методом мошенничества стал претекстинг – это общение с потенциальными жертвами по отработанному сценарию. Злоумышленники звонят или пишут в социальной сети со взломанного аккаунта и представляются сотрудником финансовой организации, просят обновить данные или подтвердить крупную транзакцию или же сообщают о том, что близкий человек попал в беду – стал жертвой ДТП или несчастного случая, стал подозреваемым в уголовном деле, задолжал значительную сумму денег – и просят денежной помощи. Цель злоумышленников побудить гражданина к самостоятельному совершению нужных мошенникам действий либо сообщению определенной информации, говорится в сообщении.Кроме того, все чаще мошенники используют обратную социальную инженерию. Этот метод направлен на то, чтобы заставить жертву саму прийти к мошеннику за помощью. Чаще всего им пользуются хакеры, которые предлагают услуги "компьютерных мастеров". Они похищают данные в процессе работы с устройством или внедряют специальное ПО, которое вскорости приведет к новой "поломке". Хакер сможет нажиться на одном клиенте дважды и заодно украсть данные, пояснили в ПСБ.Однако, по мнению экспертов, есть способы обезопасить себя от подобных неприятностей. Для этого нужно следовать нескольким советам:– быть осторожными с сообщениями от неизвестных отправителей. Если там содержатся вложения или ссылки, не открывать их: они могут содержать вирусы или направлять на фишинговые страницы;– при установке паролей от социальных сетей и аккаунтов в онлайн-магазинах, банках и прочих ресурсов и сервисов в сети Интернет необходимо использовать сложные комбинации из букв, цифр и специальных символов. Использовать одинаковые пароли для разных сайтов не рекомендуется. Везде, где это возможно, стоит активировать двухфакторную аутентификацию;– злоумышленники могут получить личную информацию из профилей в социальных сетях. Странички стоит открывать только для тех людей, с кем знакомы лично, а для незнакомцев закрыть;– производители гаджетов выпускают обновления для исправления уязвимостей в системах. Загружать их нужно регулярно – это поможет защитить личные данные. А еще стоит дополнительно установить антивирусные программы;– если звонит сотрудник какой-либо компании с предложением, которое вас заинтересовало, но вы не уверены, что разговариваете не с мошенником, можно положить трубку, найти в интернете официальный телефон организации и по нему уточнить, существует ли такая акция и актуальна ли она.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), интернет, кибербезопасность, мошенничество