Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
13:27 17.10.2023 (обновлено: 14:15 17.10.2023)
© ГК "Владоград"Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
© ГК "Владоград"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17окт – РИА Новости Крым. В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса (ЖК) "Прогресс" от группы компаний (ГК) "Владоград", сообщает пресс-служба застройщика.
В торжественно церемонии закладки первого символического куба бетона приняли участие представители администрации Симферопольского района, а также правления банка ВТБ, поддержавшего проект, и компании-застройщика, говорится в сообщении.
"Закладка фундамента как бы подводит черту под усилиями многих людей, работавших над этим проектом. Мы выражаем особую благодарность всем, кто принимал в этом участие – это и правительство Республики Крым, и руководство Симферопольского района, это все те люди, благодаря которым сейчас появляется новый жилой комплекс "Прогресс". Также мы выражаем благодарность поддержавшему нас в такое непростое время банку ВТБ. Сегодня, в день закладки фундамента будущего комплекса, мы, группа компаний "Владоград", видим своей главной задачей строительство современного жилья и очень хотим, чтобы в этом жилье людям жилось комфортно", - цитирует пресс-служба президента ГК "Владоград" Владимира Михайлова.
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД" В жилом комплексе создадут искусственный водоем и зоны отдыха
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД"
В жилом комплексе создадут искусственный водоем и зоны отдыха
В свою очередь, главный инженер Виктор Демидюк рассказал, что концепция нового микрорайона объединяет в себе пять жилых кварталов с многоквартирными домами в 12-16 этажей, а также объекты инфраструктуры. Площадь будущего строительства составляет около 16 гектаров, а всего проект предусматривает строительство 2950 квартир, общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров.
"Первая очередь микрорайона состоит из десяти блок-секций (подъездов – прим. ред.) Квартиры у нас светлые и просторные. Весь комплекс – это железобетонный монолитный каркас, наружные стены из бетона, что ускоряет производство работ и минимизирует количество кладки. Повышенное внимание уделено пожарной безопасности – это и системы эвакуации при пожаре, и системы дымоудаления", - цитируется в сообщении Демидюк.
По его словам, в целом, по микрорайону применена концепция дворов без машин, территория это позволяет, здесь будут размещены многоуровневые паркинги и ряд открытых парковок.
"Сто лет Симферопольскому району, и очень приятно что по прошествии всех этих лет появляются новые объекты, и они не масштабируют что-то прошлое, а имеют совершенно новый подход. Нам хотелось бы видеть еще больше проектов, поскольку город будет расти только за счет района и все новое жилье должно появляться у нас. Мы будем и с административной точки зрении, и с ресурсной поддерживать такие проекты", - отметил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД" В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса "Прогресс"
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД"
В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса "Прогресс"
На территории микрорайона разместятся магазины, кафе, аптеки и образовательные центры, в том числе три крытых многоуровневых паркинга и искусственные водоемы с оборудованными местами отдыха. Кроме того, в микрорайоне появится детский сад, рассчитанный на 320 мест.
"Для того, чтобы что-то финансировать, мы должны верить в проект, в его устойчивость и окупаемость, и это, безусловно, так. Но есть еще и вторая составляющая - социальная, которая заключается в том, чтобы сейчас, в такое непростое время, экономическая жизнь в регионах, не останавливалась. Важно, чтобы в эти регионы продолжались инвестиции, шло развитие", - цитирует пресс-служба руководителя департамента кредитования регионального бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ, доктора экономических наук Ивана Розинского.
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