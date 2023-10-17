Рейтинг@Mail.ru
Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/novyy-zhk-progress-ot-gk-vladograd-poyavitsya-v-prigorode-simferopolya-1132139519.html
Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса (ЖК) "Прогресс" от группы компаний (ГК) "Владоград", сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T13:27
2023-10-17T14:15
новости
новости крыма
крым
строительство
гк "владоград"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/11/1132139382_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9c5263423668a388e65d21aebf021071.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17окт – РИА Новости Крым. В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса (ЖК) "Прогресс" от группы компаний (ГК) "Владоград", сообщает пресс-служба застройщика.В торжественно церемонии закладки первого символического куба бетона приняли участие представители администрации Симферопольского района, а также правления банка ВТБ, поддержавшего проект, и компании-застройщика, говорится в сообщении."Закладка фундамента как бы подводит черту под усилиями многих людей, работавших над этим проектом. Мы выражаем особую благодарность всем, кто принимал в этом участие – это и правительство Республики Крым, и руководство Симферопольского района, это все те люди, благодаря которым сейчас появляется новый жилой комплекс "Прогресс". Также мы выражаем благодарность поддержавшему нас в такое непростое время банку ВТБ. Сегодня, в день закладки фундамента будущего комплекса, мы, группа компаний "Владоград", видим своей главной задачей строительство современного жилья и очень хотим, чтобы в этом жилье людям жилось комфортно", - цитирует пресс-служба президента ГК "Владоград" Владимира Михайлова.В свою очередь, главный инженер Виктор Демидюк рассказал, что концепция нового микрорайона объединяет в себе пять жилых кварталов с многоквартирными домами в 12-16 этажей, а также объекты инфраструктуры. Площадь будущего строительства составляет около 16 гектаров, а всего проект предусматривает строительство 2950 квартир, общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров.По его словам, в целом, по микрорайону применена концепция дворов без машин, территория это позволяет, здесь будут размещены многоуровневые паркинги и ряд открытых парковок."Сто лет Симферопольскому району, и очень приятно что по прошествии всех этих лет появляются новые объекты, и они не масштабируют что-то прошлое, а имеют совершенно новый подход. Нам хотелось бы видеть еще больше проектов, поскольку город будет расти только за счет района и все новое жилье должно появляться у нас. Мы будем и с административной точки зрении, и с ресурсной поддерживать такие проекты", - отметил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, слова которого приводятся в сообщении.На территории микрорайона разместятся магазины, кафе, аптеки и образовательные центры, в том числе три крытых многоуровневых паркинга и искусственные водоемы с оборудованными местами отдыха. Кроме того, в микрорайоне появится детский сад, рассчитанный на 320 мест.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.Застройщик ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД"Реклама Рекламодатель ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД".erid: 4CQwVszH9pUnJiC7LLw
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/11/1132139382_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b9483ba3f4ac3889eb8044b534fd3f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, строительство, гк "владоград"

Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя

13:27 17.10.2023 (обновлено: 14:15 17.10.2023)
 
© ГК "Владоград"Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
Новый ЖК Прогресс от ГК Владоград появится в пригороде Симферополя
© ГК "Владоград"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17окт – РИА Новости Крым. В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса (ЖК) "Прогресс" от группы компаний (ГК) "Владоград", сообщает пресс-служба застройщика.
В торжественно церемонии закладки первого символического куба бетона приняли участие представители администрации Симферопольского района, а также правления банка ВТБ, поддержавшего проект, и компании-застройщика, говорится в сообщении.
"Закладка фундамента как бы подводит черту под усилиями многих людей, работавших над этим проектом. Мы выражаем особую благодарность всем, кто принимал в этом участие – это и правительство Республики Крым, и руководство Симферопольского района, это все те люди, благодаря которым сейчас появляется новый жилой комплекс "Прогресс". Также мы выражаем благодарность поддержавшему нас в такое непростое время банку ВТБ. Сегодня, в день закладки фундамента будущего комплекса, мы, группа компаний "Владоград", видим своей главной задачей строительство современного жилья и очень хотим, чтобы в этом жилье людям жилось комфортно", - цитирует пресс-служба президента ГК "Владоград" Владимира Михайлова.
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД" В жилом комплексе создадут искусственный водоем и зоны отдыха
В жилом комплексе создадут искусственный водоем и зоны отдыха
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД"
В жилом комплексе создадут искусственный водоем и зоны отдыха
В свою очередь, главный инженер Виктор Демидюк рассказал, что концепция нового микрорайона объединяет в себе пять жилых кварталов с многоквартирными домами в 12-16 этажей, а также объекты инфраструктуры. Площадь будущего строительства составляет около 16 гектаров, а всего проект предусматривает строительство 2950 квартир, общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров.

"Первая очередь микрорайона состоит из десяти блок-секций (подъездов – прим. ред.) Квартиры у нас светлые и просторные. Весь комплекс – это железобетонный монолитный каркас, наружные стены из бетона, что ускоряет производство работ и минимизирует количество кладки. Повышенное внимание уделено пожарной безопасности – это и системы эвакуации при пожаре, и системы дымоудаления", - цитируется в сообщении Демидюк.

По его словам, в целом, по микрорайону применена концепция дворов без машин, территория это позволяет, здесь будут размещены многоуровневые паркинги и ряд открытых парковок.
"Сто лет Симферопольскому району, и очень приятно что по прошествии всех этих лет появляются новые объекты, и они не масштабируют что-то прошлое, а имеют совершенно новый подход. Нам хотелось бы видеть еще больше проектов, поскольку город будет расти только за счет района и все новое жилье должно появляться у нас. Мы будем и с административной точки зрении, и с ресурсной поддерживать такие проекты", - отметил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД" В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса "Прогресс"
В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса Прогресс
© Фото предоставлены ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД"
В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса "Прогресс"
На территории микрорайона разместятся магазины, кафе, аптеки и образовательные центры, в том числе три крытых многоуровневых паркинга и искусственные водоемы с оборудованными местами отдыха. Кроме того, в микрорайоне появится детский сад, рассчитанный на 320 мест.
"Для того, чтобы что-то финансировать, мы должны верить в проект, в его устойчивость и окупаемость, и это, безусловно, так. Но есть еще и вторая составляющая - социальная, которая заключается в том, чтобы сейчас, в такое непростое время, экономическая жизнь в регионах, не останавливалась. Важно, чтобы в эти регионы продолжались инвестиции, шло развитие", - цитирует пресс-служба руководителя департамента кредитования регионального бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ, доктора экономических наук Ивана Розинского.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Застройщик ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД"
Реклама Рекламодатель ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД".
erid: 4CQwVszH9pUnJiC7LLw
НовостиНовости КрымаКрымСтроительствоГК "Владоград"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки
14:52"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
14:42Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки
14:3920 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах
14:16Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине
14:08Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
13:49В Керчи почтили память жертв трагедии в политехническом колледже
13:38В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
13:27Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
12:59ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний
12:35Новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика
12:24В каких странах могут обучаться студенты из Крыма
11:59Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти
11:50Двое детей погибли в пожаре на Кубани
11:07Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский
10:45"Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай
10:40Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ
10:23В Крыму ФСБ задержала украинского агента
10:11Керченская паромная переправа: обстановка во вторник
10:00Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
Лента новостейМолния