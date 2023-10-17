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Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя

Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя

В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса (ЖК) "Прогресс" от группы компаний (ГК) "Владоград", сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T13:27

2023-10-17T13:27

2023-10-17T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17окт – РИА Новости Крым. В селе Мирное Симферопольского района стартовало возведение нового жилого комплекса (ЖК) "Прогресс" от группы компаний (ГК) "Владоград", сообщает пресс-служба застройщика.В торжественно церемонии закладки первого символического куба бетона приняли участие представители администрации Симферопольского района, а также правления банка ВТБ, поддержавшего проект, и компании-застройщика, говорится в сообщении."Закладка фундамента как бы подводит черту под усилиями многих людей, работавших над этим проектом. Мы выражаем особую благодарность всем, кто принимал в этом участие – это и правительство Республики Крым, и руководство Симферопольского района, это все те люди, благодаря которым сейчас появляется новый жилой комплекс "Прогресс". Также мы выражаем благодарность поддержавшему нас в такое непростое время банку ВТБ. Сегодня, в день закладки фундамента будущего комплекса, мы, группа компаний "Владоград", видим своей главной задачей строительство современного жилья и очень хотим, чтобы в этом жилье людям жилось комфортно", - цитирует пресс-служба президента ГК "Владоград" Владимира Михайлова.В свою очередь, главный инженер Виктор Демидюк рассказал, что концепция нового микрорайона объединяет в себе пять жилых кварталов с многоквартирными домами в 12-16 этажей, а также объекты инфраструктуры. Площадь будущего строительства составляет около 16 гектаров, а всего проект предусматривает строительство 2950 квартир, общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров.По его словам, в целом, по микрорайону применена концепция дворов без машин, территория это позволяет, здесь будут размещены многоуровневые паркинги и ряд открытых парковок."Сто лет Симферопольскому району, и очень приятно что по прошествии всех этих лет появляются новые объекты, и они не масштабируют что-то прошлое, а имеют совершенно новый подход. Нам хотелось бы видеть еще больше проектов, поскольку город будет расти только за счет района и все новое жилье должно появляться у нас. Мы будем и с административной точки зрении, и с ресурсной поддерживать такие проекты", - отметил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк, слова которого приводятся в сообщении.На территории микрорайона разместятся магазины, кафе, аптеки и образовательные центры, в том числе три крытых многоуровневых паркинга и искусственные водоемы с оборудованными местами отдыха. Кроме того, в микрорайоне появится детский сад, рассчитанный на 320 мест.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.Застройщик ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД"Реклама Рекламодатель ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД".erid: 4CQwVszH9pUnJiC7LLw

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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