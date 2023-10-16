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В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда
В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда - РИА Новости Крым, 16.10.2023
В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда
Военные в Севастополе в течение получаса проведут в двух районах города тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T19:02
2023-10-16T19:02
2023-10-16T19:03
михаил развожаев
севастополь
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Военные в Севастополе в течение получаса проведут в двух районах города тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Утром 16 октября в Севастополе тоже было громко: Черноморский флот проводил учения с применением реактивных бомбометов. В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот
В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда
Власти Севастополя предупредили об очередных тренировках военных в двух районах
19:02 16.10.2023 (обновлено: 19:03 16.10.2023)