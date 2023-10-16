https://crimea.ria.ru/20231016/v-sevastopole-trenirovki-voennykh-vecherom-v-ponedelnik-gde-i-kogda-1132126765.html

В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда

В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда - РИА Новости Крым, 16.10.2023

В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда

Военные в Севастополе в течение получаса проведут в двух районах города тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T19:02

2023-10-16T19:02

2023-10-16T19:03

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Военные в Севастополе в течение получаса проведут в двух районах города тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Утром 16 октября в Севастополе тоже было громко: Черноморский флот проводил учения с применением реактивных бомбометов. В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот