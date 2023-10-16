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В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда
В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда - РИА Новости Крым, 16.10.2023
В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда
Военные в Севастополе в течение получаса проведут в двух районах города тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T19:02
2023-10-16T19:03
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Военные в Севастополе в течение получаса проведут в двух районах города тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он заверил, что в городе все спокойно.Утром 16 октября в Севастополе тоже было громко: Черноморский флот проводил учения с применением реактивных бомбометов. В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот
В Севастополе тренировки военных вечером в понедельник: где и когда

Власти Севастополя предупредили об очередных тренировках военных в двух районах

19:02 16.10.2023 (обновлено: 19:03 16.10.2023)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Военные в Севастополе в течение получаса проведут в двух районах города тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе Казачьей бухты, а также мыса Херсонес ориентировочно с 19.00 до 19.30 военные будут проводить тренировки расчетов ППДО", – написал он в своем Telegram-канале.

Он заверил, что в городе все спокойно.
Утром 16 октября в Севастополе тоже было громко: Черноморский флот проводил учения с применением реактивных бомбометов.
В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаАрмия и флот
 
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