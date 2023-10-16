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Объем выдач ипотечных кредитов в РНКБ за год увеличился вдвое

Объем выдач ипотечных кредитов в РНКБ за год увеличился вдвое - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Объем выдач ипотечных кредитов в РНКБ за год увеличился вдвое

Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, за 9 месяцев 2023 года выдал около 7 тысяч кредитов на приобретение жилья на сумму 28,2 миллиарда рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T12:21

2023-10-16T12:21

2023-10-16T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, за 9 месяцев 2023 года выдал около 7 тысяч кредитов на приобретение жилья на сумму 28,2 миллиарда рублей, сообщает банк.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных кредитов увеличился практически вдвое – по итогам 9 месяцев 2022 года этот показатель составлял 15,7 миллиарда рублей. Кроме того, этот результат на 15% превышает показатель за аналогичный период 2021 года.Более трети от общего объема ипотечных кредитов оформляются в РНКБ для приобретения жилья на первичном рынке.Как отметили в банке, около 7,5 миллиарда рублей с начала года были выданы банком в рамках государственных ипотечных программ по льготным ставкам. При этом около 50% от общего объема выдач льготных кредитов выданы в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".Банк также является участником льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Сельская ипотека", "IT-ипотека"."Жилье в Крыму всегда пользуется активным спросом, а государственные программы поддержки ипотечного кредитования обеспечивают доступность ежемесячных платежей и комфортные условия кредитования", — приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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