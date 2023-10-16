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Геннадий Гладков. Биография
Геннадий Гладков. Биография - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Геннадий Гладков. Биография
Геннадий Гладков – известный композитор, народный артист России, член Союза кинематографистов и Союза композиторов России. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T14:21
2023-10-16T14:21
2023-10-16T15:01
геннадий гладков
утраты
культура
россия
память
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Геннадий Гладков – известный композитор, народный артист России, член Союза кинематографистов и Союза композиторов России.Родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Первую свою специальность "химик" он получил в техникуме. Работал в Научно-исследовательском институте органических полупродуктов и красителей, где удивлял коллег музыкальными способностями.В 1964 году Гладков окончил Московскую консерваторию по классу композиции, далее была аспирантура. Позже он преподавал в альма-матер, а также в Музыкально-педагогическим институте им. Гнесиных. Параллельно сотрудничал с театром и писал музыку к спектаклям.Однажды сценарист Василий Ливанов попросил Гладкова написать музыку к его дипломной постановке "Три толстяка" в Театральном институте им. Щукина. Далее композитор помог сценаристу с музыкой к мультфильму "Самый, самый, самый, самый".Но визитной карточкой Гладкова как композитора чаще всего называют "Бременских музыкантов". Автором сценария мультфильма был также Василий Ливанов, стихов – Юрий Энтин. Композитор нередко сам исполнял песни на написанную им музыку, например, в мультфильме "По следам бременских музыкантов" его голосом поет Глупый король.Геннадий Гладков написал музыку еще для многих мультфильмов, в том числе "Малыш и Карлсон", "Зарядка для хвоста", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и др.Сочинял Гладков музыку и к кинофильмам. В 70-80-х годах XX века он стал тесно работать с режиссером Марком Захаровым. Результат творчества композитора можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Формула любви".В 90-х годах Гладков продолжал работать с театрами. Для петербургского Открытого театра написал музыкальную комедию "Адъютант Его Величества". Также композитор сочинял музыку для балета, мюзиклов.В 2002 году за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства Геннадий Гладков был удостоен звания Народный артист.16 октября 2023 года Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни.
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геннадий гладков, утраты, культура, россия, память
Геннадий Гладков – известный композитор, народный артист России, член Союза кинематографистов и Союза композиторов России.
Родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Первую свою специальность "химик" он получил в техникуме. Работал в Научно-исследовательском институте органических полупродуктов и красителей, где удивлял коллег музыкальными способностями.
В 1964 году Гладков окончил Московскую консерваторию по классу композиции, далее была аспирантура. Позже он преподавал в альма-матер, а также в Музыкально-педагогическим институте им. Гнесиных. Параллельно сотрудничал с театром и писал музыку к спектаклям.
Однажды сценарист Василий Ливанов попросил Гладкова написать музыку к его дипломной постановке "Три толстяка" в Театральном институте им. Щукина. Далее композитор помог сценаристу с музыкой к мультфильму "Самый, самый, самый, самый".
Но визитной карточкой Гладкова как композитора чаще всего называют "Бременских музыкантов". Автором сценария мультфильма был также Василий Ливанов, стихов – Юрий Энтин. Композитор нередко сам исполнял песни на написанную им музыку, например, в мультфильме "По следам бременских музыкантов" его голосом поет Глупый король.
Геннадий Гладков написал музыку еще для многих мультфильмов, в том числе "Малыш и Карлсон", "Зарядка для хвоста", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и др.
Сочинял Гладков музыку и к кинофильмам. В 70-80-х годах XX века он стал тесно работать с режиссером Марком Захаровым. Результат творчества композитора можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Формула любви".
В 90-х годах Гладков продолжал работать с театрами. Для петербургского Открытого театра написал музыкальную комедию "Адъютант Его Величества". Также композитор сочинял музыку для балета, мюзиклов.
В 2002 году за выдающийся вклад в развитие музыкального искусства Геннадий Гладков был удостоен звания Народный артист.
16 октября 2023 года Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни.