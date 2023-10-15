https://crimea.ria.ru/20231015/sukho-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1132006155.html

Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье

Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T00:01

2023-10-15T00:01

2023-10-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По Крыму до 17 октября объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231012/potryasayuschiy-krym-novye-turisticheskie-marshruty-poluostrova---video-1132066670.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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