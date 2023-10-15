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Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T00:01
2023-10-15T00:01
2023-10-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По Крыму до 17 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231012/potryasayuschiy-krym-novye-turisticheskie-marshruty-poluostrova---video-1132066670.html
симферополь
севастополь
ялта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье солнечно и до +23
CИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на побережье до +14, днем +18…+23, в горах +12…+17 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.
В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По Крыму до 17 октября объявлено штормовое предупреждение.