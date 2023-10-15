Рейтинг@Mail.ru
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231015/sukho-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1132006155.html
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T00:01
2023-10-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111239/15/1112391567_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_d7293704f372168bff4c55764ca1cfd2.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +21...+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По Крыму до 17 октября объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231012/potryasayuschiy-krym-novye-turisticheskie-marshruty-poluostrova---video-1132066670.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111239/15/1112391567_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_cecb03395cd3d20d8f2821a3f886be45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье солнечно и до +23

00:01 15.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
CИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье антициклон обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на побережье до +14, днем +18…+23, в горах +12…+17 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +21...+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22.
В центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По Крыму до 17 октября объявлено штормовое предупреждение.
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 22:02
Потрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видео
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
23:56Атака дронов: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
23:33Страшная авария в Крыму: в лобовом ДТП погибли два водителя
21:48Главное за день: 14 октября
21:16Клещевая статистика: крымчан кусали реже, но опасность еще есть
20:43Ожирение – одна из главных причин смерти от цирроза печени
20:02Крымский мост полностью восстановлен: обстановка вечером в субботу
19:45Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители
19:11Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ
18:57В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:41В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:38Живые бочки: как в Крыму возрождается бондарное дело
18:03Севастопольские футболисты обыграли ростовчан
17:41Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста
17:17Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму
16:43Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовину
16:18Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели
15:39Генераторы не помогут: Киев останется без света и интернета
15:1916 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта
Лента новостейМолния