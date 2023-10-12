https://crimea.ria.ru/20231012/polsotni-ulits-v-simferopole-v-chetverg-bez-vody---gde-esche-otklyucheniya-1132029850.html
Полсотни улиц в Симферополе в четверг без воды - где еще отключения
Полсотни улиц в Симферополе в четверг без воды - где еще отключения - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Полсотни улиц в Симферополе в четверг без воды - где еще отключения
Более пятидесяти улиц крымской столицы, два села в Симферопольском районе и одно в Феодосии до вечера четверга останутся без воды, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T09:53
2023-10-12T09:53
2023-10-12T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Более пятидесяти улиц крымской столицы, два села в Симферопольском районе и одно в Феодосии до вечера четверга останутся без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 20 часов отключение в селе Мирное - на улицах Труда, Славы, Березовая, Пионерская и одноименном переулке, переулке Софиевском. До 23.00 воды не будет в селе Украинка.До восьми часов вечера остаются без водоснабжения столичные улицы Кавказская и Одесская, переулки Бондарный и Ремесленный.До 23 часов без воды останутся симферопольские улицы Мектеп, Ешиль, Джиен-Софу, Кошели, Менгли-Гирея, Меркезий, Джума, Чобан-Тепе, Юкъары, Орта, Джами, Минаре, Ана-Юрт, Бадемлик, Сосновая, Глинная, Лунная, Ивана Купала, Папоротниковая, Симург, Мермерша, Земляничная, Арендная, Посевная, Клубничная, Украинская, Амет-Хана Султана, Гаспринского, Абденнановой, Дружбы, Абдуллы Тейфука, Умера Адаманова, Сахарова, Григоренко, Сулеймана Арифова, проезды Земляничный, Кирпичный, Сосновый, садовые товарищества "Ромашка", "Ветеран", "Вишенка", "Строитель-К", "Ривер".Кроме того, до вечера из-за поломки насоса ограничено водоснабжение феодосийского села Подгорное. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковКак в Крым вернут днепровскую воду - власти
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Полсотни улиц в Симферополе в четверг без воды - где еще отключения
"Вода Крыма": в Симферополе, Симферопольском районе и Феодосии нет воды
09:53 12.10.2023 (обновлено: 09:58 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Более пятидесяти улиц крымской столицы, два села в Симферопольском районе и одно в Феодосии до вечера четверга останутся без воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 20 часов отключение в селе Мирное - на улицах Труда, Славы, Березовая, Пионерская и одноименном переулке, переулке Софиевском. До 23.00 воды не будет в селе Украинка.
До восьми часов вечера остаются без водоснабжения столичные улицы Кавказская и Одесская, переулки Бондарный и Ремесленный.
До 23 часов без воды останутся симферопольские улицы Мектеп, Ешиль, Джиен-Софу, Кошели, Менгли-Гирея, Меркезий, Джума, Чобан-Тепе, Юкъары, Орта, Джами, Минаре, Ана-Юрт, Бадемлик, Сосновая, Глинная, Лунная, Ивана Купала, Папоротниковая, Симург, Мермерша, Земляничная, Арендная, Посевная, Клубничная, Украинская, Амет-Хана Султана, Гаспринского, Абденнановой, Дружбы, Абдуллы Тейфука, Умера Адаманова, Сахарова, Григоренко, Сулеймана Арифова, проезды Земляничный, Кирпичный, Сосновый, садовые товарищества "Ромашка", "Ветеран", "Вишенка", "Строитель-К", "Ривер".
Кроме того, до вечера из-за поломки насоса ограничено водоснабжение феодосийского села Подгорное. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.
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