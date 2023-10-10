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В Севастополе на мысе Фиолент благоустроят воинское захоронение
В Севастополе на мысе Фиолент благоустроят воинское захоронение - РИА Новости Крым, 10.10.2023
В Севастополе на мысе Фиолент благоустроят воинское захоронение
В Севастополе благоустроят место массового захоронения защитников города в период Великой Отечественной войны, расположенное у Свято-Георгиевского монастыря на... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T20:48
2023-10-10T20:48
2023-10-10T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе благоустроят место массового захоронения защитников города в период Великой Отечественной войны, расположенное у Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент. Соответствующий проект одобрен архитектурно-художественным советом при профильном департаменте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Документ на заседании представил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. По его словам, проект разрабатывался на основе исследований исторических документов и справок, "благодаря которым были актуализированы имена воинов", помогли в этом сотрудники Музея обороны Севастополя.Существующие захоронения благоустроят и установят мемориальные плиты, на которые нанесут имена всех героев. На территории изменят систему озеленения, установят вазоны и возведут декоративное ограждение.Ранее у Свято-Георгиевского монастыря, в районе мыса Фиолент в Севастополе, появился парк.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации В Севастополе закрыли два кладбища Они не сражались за Родину: что осталось от чужих армий в Севастополе
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севастополь, евгений горлов, новости крыма, крым, великая отечественная война, память, общество
В Севастополе на мысе Фиолент благоустроят воинское захоронение
В Севастополе благоустроят место захоронения героев второй обороны на мысе Фиолент
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе благоустроят место массового захоронения защитников города в период Великой Отечественной войны, расположенное у Свято-Георгиевского монастыря на мысе Фиолент. Соответствующий проект одобрен архитектурно-художественным советом при профильном департаменте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Архсовет одобрил проект благоустройства воинского захоронения и установки мемориальных плит с именами героев второй обороны Севастополя… возле Свято-Георгиевского монастыря", – говорится в сообщении.
Документ на заседании представил и. о. замгубернатора Евгений Горлов. По его словам, проект разрабатывался на основе исследований исторических документов и справок, "благодаря которым были актуализированы имена воинов", помогли в этом сотрудники Музея обороны Севастополя.
"Первое захоронение было в декабре 1941 года, второе – в июне 1942 года. Изначальное количество имен захороненных воинов составляло 396, после актуализации оно составило 342", – рассказал Горлов.
Существующие захоронения благоустроят и установят мемориальные плиты, на которые нанесут имена всех героев. На территории изменят систему озеленения, установят вазоны и возведут декоративное ограждение.
Ранее у Свято-Георгиевского монастыря, в районе мыса Фиолент в Севастополе, появился
парк.
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