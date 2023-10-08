https://crimea.ria.ru/20231008/saldo-podtverdil-gibel-22-mirnykh-zhiteley-v-khersone-1131936031.html

Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области

Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области

22 мирных жителя убиты украинскими экстремистами в городе Снигиревка на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T14:57

2023-10-08T14:57

2023-10-08T15:04

владимир сальдо

херсонская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. 22 мирных жителя убиты украинскими экстремистами в городе Снигиревка на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо отметил, что подобная трагедия произошла в Снигиревке в ноябре 2022 года. Тогда членами украинских вооруженных формирований также были убиты более 20 граждан, заподозренных киевскими властями в симпатиях к России.Владимир Сальдо подчеркивает, что сейчас убийства совершили члены одной из радикально-националистических организаций. То есть, по мнению губернатора, киевский режим отдал репрессии на откуп неонацистам.

https://crimea.ria.ru/20231004/vsu-styagivayut-voyska-k-dnepru-dlya-vozmozhnogo-forsirovaniya-reki--saldo-1131852154.html

херсонская область

украина

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2023

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владимир сальдо, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), украина