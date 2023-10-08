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Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области
Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области
22 мирных жителя убиты украинскими экстремистами в городе Снигиревка на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T14:57
2023-10-08T14:57
2023-10-08T15:04
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. 22 мирных жителя убиты украинскими экстремистами в городе Снигиревка на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо отметил, что подобная трагедия произошла в Снигиревке в ноябре 2022 года. Тогда членами украинских вооруженных формирований также были убиты более 20 граждан, заподозренных киевскими властями в симпатиях к России.Владимир Сальдо подчеркивает, что сейчас убийства совершили члены одной из радикально-националистических организаций. То есть, по мнению губернатора, киевский режим отдал репрессии на откуп неонацистам.
https://crimea.ria.ru/20231004/vsu-styagivayut-voyska-k-dnepru-dlya-vozmozhnogo-forsirovaniya-reki--saldo-1131852154.html
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владимир сальдо, херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), украина
Сальдо подтвердил гибель 22 мирных жителей в Херсонской области
Владимир Сальдо: украинскими экстремистами убиты 22 мирных жителя города Снигиревка
14:57 08.10.2023 (обновлено: 15:04 08.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. 22 мирных жителя убиты украинскими экстремистами в городе Снигиревка на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня были опубликованы сообщения об убийствах украинскими экстремистами в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигиревка Херсонской области. Не доверять этой информации нет оснований: для киевского режима это обычная практика", – сказано в сообщении губернатора.
Сальдо отметил, что подобная трагедия произошла в Снигиревке в ноябре 2022 года. Тогда членами украинских вооруженных формирований также были убиты более 20 граждан, заподозренных киевскими властями в симпатиях к России.
Владимир Сальдо подчеркивает, что сейчас убийства совершили члены одной из радикально-националистических организаций. То есть, по мнению губернатора, киевский режим отдал репрессии на откуп неонацистам.
"Однако вина за убийства мирных людей ложится не только на палачей-исполнителей. Главари режима несут еще большую ответственность. Созданное ими уродливое псевдогосударственное образование уже трещит по швам, и мы его дожмем. И вот тогда спросится за все. И говорю сразу — всем убежать точно не удастся", – подытожил Владимир Сальдо.