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Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы
Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы
В крымском "Парке миниатюр" в Бахчисарае, где представлены уменьшенные копии историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма, России и разных... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T17:12
2023-10-06T17:40
бахчисарай
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В крымском "Парке миниатюр" в Бахчисарае, где представлены уменьшенные копии историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма, России и разных стран мира, демонтировали копию американской Статуи Свободы. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.Председатель Госсовета республики также рекомендовал американцам задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в российском обществе и во многих цивилизованных странах мира.Он также отметил, что российскому обществу, в том числе в Крыму, нужно заниматься своей культурой и историей.Демонтированную копию Статуи Свободы планируется отправить бандеролью в США, добавил Константинов.Статуя Свободы (Statue of Liberty), полное название "Свобода, озаряющая мир" (Liberty Enlightening the World) – одна из самых знаменитых скульптур в США и в мире, часто называемая "символом Нью-Йорка и США", "символом свободы и демократии", "Леди Свобода". Находится на острове Свободы.Статуя Свободы – дар французского народа Соединенным Штатам в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами.Статуя представляет собой вертикально стоящую женщину в струящейся одежде, на голове ее надета корона с семью зубцами. Считается, что корона с семью зубцами символизирует семь континентов или семь морей. В правой руке, высоко над головой, "Леди Свобода" держит факел, а в левой руке – прижимает к телу табличку. Надпись на табличке гласит: "JULY IV MDCCLXXVI", в переводе на русский язык "4 июля 1776 года" – дата подписания Договора о Независимости США.
https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-nazvali-stoimost-natsionalizirovannoy-kvartiry-zelenskogo-1131545902.html
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бахчисарай, владимир константинов, новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет)
Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму демонтировали копию американской Статуи Свободы

17:12 06.10.2023 (обновлено: 17:40 06.10.2023)
 
© Фото: официальный сайт администрации БахчисараяБахчисарай
Бахчисарай
© Фото: официальный сайт администрации Бахчисарая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В крымском "Парке миниатюр" в Бахчисарае, где представлены уменьшенные копии историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма, России и разных стран мира, демонтировали копию американской Статуи Свободы. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"Это не акт враждебности или варварства, а акт признания того, что русская цивилизация, к которой мы все принадлежим, заслуживает своих памятников, которых у нас более чем достаточно. Мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране", – сказал Константинов.

Председатель Госсовета республики также рекомендовал американцам задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в российском обществе и во многих цивилизованных странах мира.
Он также отметил, что российскому обществу, в том числе в Крыму, нужно заниматься своей культурой и историей.
Демонтированную копию Статуи Свободы планируется отправить бандеролью в США, добавил Константинов.
Статуя Свободы (Statue of Liberty), полное название "Свобода, озаряющая мир" (Liberty Enlightening the World) – одна из самых знаменитых скульптур в США и в мире, часто называемая "символом Нью-Йорка и США", "символом свободы и демократии", "Леди Свобода". Находится на острове Свободы.
Статуя Свободы – дар французского народа Соединенным Штатам в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами.
Статуя представляет собой вертикально стоящую женщину в струящейся одежде, на голове ее надета корона с семью зубцами. Считается, что корона с семью зубцами символизирует семь континентов или семь морей. В правой руке, высоко над головой, "Леди Свобода" держит факел, а в левой руке – прижимает к телу табличку. Надпись на табличке гласит: "JULY IV MDCCLXXVI", в переводе на русский язык "4 июля 1776 года" – дата подписания Договора о Независимости США.
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