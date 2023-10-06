https://crimea.ria.ru/20231006/simvolicheskiy-akt-v-krymu-snesli-kopiyu-amerikanskoy-statui-svobody-1131904061.html

Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы

Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Символический акт: в Крыму снесли копию американской Статуи Свободы

В крымском "Парке миниатюр" в Бахчисарае, где представлены уменьшенные копии историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма, России и разных... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T17:12

2023-10-06T17:12

2023-10-06T17:40

бахчисарай

владимир константинов

новости крыма

крым

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В крымском "Парке миниатюр" в Бахчисарае, где представлены уменьшенные копии историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма, России и разных стран мира, демонтировали копию американской Статуи Свободы. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.Председатель Госсовета республики также рекомендовал американцам задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в российском обществе и во многих цивилизованных странах мира.Он также отметил, что российскому обществу, в том числе в Крыму, нужно заниматься своей культурой и историей.Демонтированную копию Статуи Свободы планируется отправить бандеролью в США, добавил Константинов.Статуя Свободы (Statue of Liberty), полное название "Свобода, озаряющая мир" (Liberty Enlightening the World) – одна из самых знаменитых скульптур в США и в мире, часто называемая "символом Нью-Йорка и США", "символом свободы и демократии", "Леди Свобода". Находится на острове Свободы.Статуя Свободы – дар французского народа Соединенным Штатам в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами.Статуя представляет собой вертикально стоящую женщину в струящейся одежде, на голове ее надета корона с семью зубцами. Считается, что корона с семью зубцами символизирует семь континентов или семь морей. В правой руке, высоко над головой, "Леди Свобода" держит факел, а в левой руке – прижимает к телу табличку. Надпись на табличке гласит: "JULY IV MDCCLXXVI", в переводе на русский язык "4 июля 1776 года" – дата подписания Договора о Независимости США.

https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-nazvali-stoimost-natsionalizirovannoy-kvartiry-zelenskogo-1131545902.html

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бахчисарай, владимир константинов, новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет)