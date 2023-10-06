https://crimea.ria.ru/20231006/chernomor-avto-prezentoval-dlya-krymchan--novyy-sedan-omoda-s5-gt-1131894884.html

"Черномор Авто" презентовал для крымчан новый седан OMODA S5 GT

"Черномор Авто" презентовал для крымчан новый седан OMODA S5 GT - РИА Новости Крым, 06.10.2023

"Черномор Авто" презентовал для крымчан новый седан OMODA S5 GT

Автомобиль на российском рынке предлагается с производительным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T12:46

2023-10-06T12:46

2023-10-06T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Компания "Черномор Авто" презентовала для крымчан новый седан OMODA S5 GT. Автомобиль на российском рынке предлагается с производительным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и высокоэффективной роботизированной коробкой передач с двойным "мокрым" сцеплением.OMODA S5 GT доступна в двух комплектациях - Neo и Ultra. Цены с учетом действия специальных маркетинговых программ стартуют от 2,5 миллиона рублей.Версия Neo получила широкий перечень оборудования, опций комфорта и систем безопасности, нехарактерных для базового оснащения автомобилей. Новый OMODA S5 GT отличается наличием светодиодной оптики, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками особого дизайна с оранжевыми увеличенными тормозными суппортами и боковыми зеркалами заднего вида с интегрированными указателями поворота, обогревом, электрическими регулировками и электроприводом складывания. Кроме того, автомобиль оснащен передними и задними парктрониками, датчиками дождя, освещения, давления и температуры в шинах, а также камерой заднего вида. Светотехника оборудована функцией отсрочки выключения Follow Me Home ("Фоллоу Ми Хоум").Стандартный функционал модели включает в себя круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold ("АутоХолд"), центральный замок, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя клавишей с возможностью удаленного прогрева салона, вентиляцию передних сидений, а также обогрев рулевого колеса с электроусилителем, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех кресел без исключения.Сиденья отделаны высококачественной искусственной кожей, кресло водителя оборудовано электрическими регулировками в шести различных направлениях, а переднего пассажира — в четырех.Многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой настраивается по четырем позициям, электростеклоподъемники всех дверей оснащены защитой от защемления, а дополнительный комфорт обеспечивают атмосферная подсветка интерьера, большой панорамный люк и беспроводная зарядка для смартфонов.Мультимедийно-развлекательный комплекс с Bluetooth-модулем, возможностью синхронизации с мобильными устройствами посредством Apple CarPlay ("Эппл КарПлей") и AndroidAuto ("АндроидАуто"), голосовым управлением, навигацией и аудиосистемой с шестью динамиками представлен на 10,25-дюймовом сенсорном дисплее, аналогичная диагональ и у экрана цветной приборной панели. Для использования внешних девайсов предусмотрены два USB-разъема спереди и один — сзади, а также розетка на 12 вольт. Водителю предоставляется выбор из различных режимов движения в зависимости от изменения дорожных условий эксплуатации, а защиту при ДТП обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности.Седан OMODA S5 GT в комплектации Ultra дополнен комплексом камер кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга объектов в слепых зонах BSD, предупреждения о покидании полосы LDW, удержания автомобиля в пределах разметки LKA и помощи при перестроении LCA, а также функцией предупреждения об опасности при открывании дверей DOW и ассистентом помощи при движении в заторе TJA. Более того, автомобиль в топовой версии оснащен адаптивным круиз-контролем ACC, системами предупреждения о фронтальном столкновении FCW и заднем перекрестном столкновении RCTA, а также функций автономного экстренного торможения AEB.Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" - на сайте omoda-chernomor.ru.Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.Реклама, ООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549erid: 4CQwVszH9pUmpWJgTxD

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черномор авто, крым, общество, новости крыма, автомобиль, новости