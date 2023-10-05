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В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным
В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным - РИА Новости Крым, 05.10.2023
В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины "сделать Крым... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T08:00
2023-10-05T08:00
государственная дума рф
крым
михаил шеремет
главное управление разведки украины (гур)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины "сделать Крым безлюдным".Ранее в среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.По его словам, вооруженные силы России найдут управу на любого агрессора."Шансов врагу мы не дадим никаких, он будет незамедлительно уничтожен", - подчеркнул депутат.
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государственная дума рф, крым, михаил шеремет, главное управление разведки украины (гур), украина, новости, мнения
В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным

Депутат ГД Шеремет: Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие

08:00 05.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины "сделать Крым безлюдным".
Ранее в среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.
"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили. Мы уже раз остановили эту нацистскую нечисть в 2014 году, и готовы это сделать снова. Здесь их ждет бесславная смерть", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, вооруженные силы России найдут управу на любого агрессора.
"Шансов врагу мы не дадим никаких, он будет незамедлительно уничтожен", - подчеркнул депутат.
 
Государственная Дума РФКрымМихаил ШереметГлавное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаНовостиМнения
 
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