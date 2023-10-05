https://crimea.ria.ru/20231005/v-gosdume-otsenili-ugrozu-kieva-sdelat-krym-bezlyudnym-1131867782.html

В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным

В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным - РИА Новости Крым, 05.10.2023

В Госдуме оценили угрозу Киева сделать Крым безлюдным

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины "сделать Крым... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

государственная дума рф

крым

михаил шеремет

главное управление разведки украины (гур)

украина

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины "сделать Крым безлюдным".Ранее в среду самолеты ВКС РФ пресекли в северо-западной части акватории Черного моря очередную попытку ВСУ высадить десант у мыса Тарханкут. В свою очередь, ФСБ РФ сообщила, что диверсанты Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на быстроходных плавсредствах пытались проникнуть на территорию Крыма. Попытка предотвращена, один из диверсантов захвачен в плен. При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.По его словам, вооруженные силы России найдут управу на любого агрессора."Шансов врагу мы не дадим никаких, он будет незамедлительно уничтожен", - подчеркнул депутат.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, крым, михаил шеремет, главное управление разведки украины (гур), украина, новости, мнения