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Мощное землетрясение у берегов Японии, объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Мощное землетрясение у берегов Японии, объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение у берегов Японии, объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Мощное землетрясение у берегов Японии, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, в этом районе возможны подобные по силе толчки еще в течение недели, сообщило главное... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T06:56
2023-10-05T08:24
япония
землетрясение
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, в этом районе возможны подобные по силе толчки еще в течение недели, сообщило главное метеорологическое управление страны.Накануне, 4 октября в этом районе произошла целая серия подземных толчков магнитудой до 5,5 - ученые предупреждают, что землетрясения продолжатся, есть и угроза цунами.Землетрясение произошло в 11.00 (5.00 мск) в районе острова Торисима к югу от архипелага Идзу. Очаг залегал на глубине 10 километров. Была объявлена угроза цунами. Предположительное время, когда волна могла достигнуть побережья, миновало, но угроза пока не снята.Предположительно, высота цунами может составить 1 метр. Население призывают не подходить к берегу, тех, кто оказался у моря - срочно подняться на возвышенность, а также предупредить своих родственников и друзей, если они находятся в этом районе. Наиболее опасными местами являются порты и устья рек.В марте 2011 года в Японии произошло разрушительное землетрясение. Оно нанесло огромный вред инфраструктуре городов в и сельскому хозяйству, стало причиной аварии на АЭС и унесло жизни множества людей.
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япония, землетрясение, в мире, происшествия, новости, цунами
Мощное землетрясение у берегов Японии, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии, ожидаются повторные толчки и цунами

06:56 05.10.2023 (обновлено: 08:24 05.10.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, в этом районе возможны подобные по силе толчки еще в течение недели, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Накануне, 4 октября в этом районе произошла целая серия подземных толчков магнитудой до 5,5 - ученые предупреждают, что землетрясения продолжатся, есть и угроза цунами.

"В течение недели необходимо сохранять бдительность в связи с возможностью возникновения похожих по силе толчков. Особенно в ближайшие два-три дня часто происходят сильные землетрясения. В этом районе со 2 октября наблюдается сейсмическая активность, она продолжится в ближайшее время, просим сохранять бдительность", - заявил представитель метеоуправления.

Землетрясение произошло в 11.00 (5.00 мск) в районе острова Торисима к югу от архипелага Идзу. Очаг залегал на глубине 10 километров. Была объявлена угроза цунами. Предположительное время, когда волна могла достигнуть побережья, миновало, но угроза пока не снята.
Предположительно, высота цунами может составить 1 метр. Население призывают не подходить к берегу, тех, кто оказался у моря - срочно подняться на возвышенность, а также предупредить своих родственников и друзей, если они находятся в этом районе. Наиболее опасными местами являются порты и устья рек.
В марте 2011 года в Японии произошло разрушительное землетрясение. Оно нанесло огромный вред инфраструктуре городов в и сельскому хозяйству, стало причиной аварии на АЭС и унесло жизни множества людей.
 
ЯпонияЗемлетрясениеВ миреПроисшествияНовостиЦунами
 
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