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В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры
В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.10.2023
В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры
Инфраструктурный объект и четыре линии электропередачи получили повреждения в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Об этом написал в своем... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T20:43
2023-10-04T20:43
2023-10-04T20:00
днепропетровская область
никополь
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лэп
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект и четыре линии электропередачи получили повреждения в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава местного облсовета Николай Лукашук, пишет РИА Новости.Власти не уточняют, какой именно объект получил повреждения.Воздушная тревога различных областях соседнего государства звучит практически ежедневно.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные Силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, а в Павлограде – цеха предприятия, на котором выпускалось твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
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днепропетровская область, никополь, украина, лэп, новости
В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры
Поврежден объект инфраструктуры и четыре ЛЭП – власти Днепропетровской области