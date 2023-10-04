https://crimea.ria.ru/20231004/v-dnepropetrovskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-i-obekt-infrastruktury-1131860980.html

В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры

В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 04.10.2023

В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект и четыре линии электропередачи получили повреждения в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Об этом написал в своем... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T20:43

2023-10-04T20:43

2023-10-04T20:00

днепропетровская область

никополь

украина

лэп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Инфраструктурный объект и четыре линии электропередачи получили повреждения в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава местного облсовета Николай Лукашук, пишет РИА Новости.Власти не уточняют, какой именно объект получил повреждения.Воздушная тревога различных областях соседнего государства звучит практически ежедневно.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные Силы России уничтожили ремонтные цеха бронетанкового завода в Харькове, а в Павлограде – цеха предприятия, на котором выпускалось твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровской области – повреждены газопровод и ЛЭПЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях УкраиныЭнергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины

днепропетровская область

никополь

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, никополь, украина, лэп, новости