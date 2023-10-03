https://crimea.ria.ru/20231003/nad-sevastopolem-sbit-bespilotnik---est-povrezhdeniya-1131829626.html

Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения

Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения

Система противовоздушной обороны сбила над Севастополем украинский беспилотник. Его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T21:26

2023-10-03T21:26

2023-10-03T21:34

севастополь

михаил развожаев

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атаки всу на крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила над Севастополем украинский беспилотник. Его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, новости крыма