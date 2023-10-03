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Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения
Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения
Система противовоздушной обороны сбила над Севастополем украинский беспилотник. Его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T21:26
2023-10-03T21:34
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила над Севастополем украинский беспилотник. Его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, новости крыма
Над Севастополем сбит беспилотник - есть повреждения

ПВО сбила над Севастополем украинский беспилотник - обломки упали на крышу жилого дома

21:26 03.10.2023 (обновлено: 21:34 03.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны сбила над Севастополем украинский беспилотник. Его обломки упали на крышу жилого дома в Инженерной балке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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