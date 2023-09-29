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Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T00:01
2023-09-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +20 до +22 градусов, днем +25…+27.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +20…+22, днем +25…+27 градусов.В горах, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
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ялта
алушта
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 29.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсеннее солнце
Осеннее солнце - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +21, днем +23…+28, в горах +17…+22 градуса", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +20 до +22 градусов, днем +25…+27.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +20…+22, днем +25…+27 градусов.
В горах, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
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