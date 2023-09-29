https://crimea.ria.ru/20230929/leto-prodolzhaetsya-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1131698132.html
Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T00:01
2023-09-29T00:01
2023-09-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/16/1118753514_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b9fa4deb7b1340bc9ef322deac1b3903.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +20 до +22 градусов, днем +25…+27.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +20…+22, днем +25…+27 градусов.В горах, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/16/1118753514_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1e7d17ede4bc8bd092c169f1e8b448da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето продолжается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +21, днем +23…+28, в горах +17…+22 градуса", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +20 до +22 градусов, днем +25…+27.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +20…+22, днем +25…+27 градусов.
В горах, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение.