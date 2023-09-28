https://crimea.ria.ru/20230928/sukho-i-teplo--pogoda-v-krymu-v-chetverg-1131697516.html

Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг

Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T00:01

2023-09-28T00:01

2023-09-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +17 до +23 градусов, днем +25…+27.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.В горах, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 29 сентября объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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