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Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг
Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T00:01
2023-09-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +17 до +23 градусов, днем +25…+27.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.В горах, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 29 сентября объявлено штормовое предупреждение.
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ялта
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сухая и теплая погода

00:01 28.09.2023
 
© РИА Новости . Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкТеплая погода
Теплая погода - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Джузеппе Маффиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +21, днем +23…+28, в горах +17…+22 градуса", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +17 до +23 градусов, днем +25…+27.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +18…+20, днем +24…+26 градусов.
В горах, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
Крымский гидрометцентр напоминает, что по Крыму до 29 сентября объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и тепло – погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 сентября
22:53Главное за день: 27 сентября
22:18Главные новости Крыма: 27 сентября
21:47Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
21:19Крым оказался в пятерке антилидеров по числу экстремистских преступлений
21:14Движение по Крымскому мосту возобновлено
21:09Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина
20:55Евпатория до утра останется без воды из-за аварии на водоводе
20:33В Севастополе отменили воздушную тревогу
20:28Зачем Зеленский отпускает насильников и воров
20:03В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности
19:59В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы
19:43Крымский мост закрыт
19:31Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
19:20Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан
19:02На севере Крыма ВАЗ столкнулся с автоцистерной: водитель в больнице
18:51Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
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