https://crimea.ria.ru/20230927/teplo-i-vetreno--pogoda-v-krymu-v-sredu-1131671413.html

Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду

Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T00:01

2023-09-27T00:01

2023-09-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +20 до +22 градусов, днем +26…+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.Ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230926/silnyy-shtorm-v-yalte--na-bereg-vybrosilo-kater-1131665102.html

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евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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