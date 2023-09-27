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Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду
Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T00:01
2023-09-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +20 до +22 градусов, днем +26…+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.Ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230926/silnyy-shtorm-v-yalte--na-bereg-vybrosilo-kater-1131665102.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду

В среду в Крыму теплая и ветреная погода

00:01 27.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +22, днем +23…+28, в горах +17…+22 градуса", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +20 до +22 градусов, днем +26…+28.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков, ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
Ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. В западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
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