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Крымский мост: ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Крымский мост: ситуация на утро среды
Крымский мост: ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Крымский мост: ситуация на утро среды
Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T08:08
2023-09-27T08:08
крымский мост
дороги крыма
керчь
керченский пролив
логистика
кубань
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне утром проезд по мосту был закрыт с 7.00 до 7.15.На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
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крымский мост, дороги крыма, керчь, керченский пролив, логистика, кубань, тамань, краснодарский край
Крымский мост: ситуация на утро среды

Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром среды

08:08 27.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Накануне утром проезд по мосту был закрыт с 7.00 до 7.15.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
Альтернативный маршрут протяженностью 387 км проходит через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
 
Крымский мостДороги КрымаКерчьКерченский проливЛогистикаКубаньТаманьКраснодарский край
 
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