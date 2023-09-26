https://crimea.ria.ru/20230926/moleben-pered-utselevshey-v-shtabe-chf-ikonoy-ushakova--video-1131678375.html

Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео

Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео

В Севастополе во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошел благодарственный молебен перед уцелевшим образом святого праведного воина Федора Ушакова... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T17:30

2023-09-26T17:30

2023-09-26T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошел благодарственный молебен перед уцелевшим образом святого праведного воина Федора Ушакова. Икона чудом уцелела в пожаре, который охватил здание штаба Черноморского флота после ракетного удара ВСУ 22 сентября. Молебен возглавил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископ Ефимий Луховицкий.Обращаясь к присутствующим в храме после богослужения, епископ отметил, что икона находилась в здании штаба Черноморского флота с момента прославления святого праведного воина Федора Ушакова – образ был принесен туда в 2002 году тогда еще митрополитом Смоленским и Ленинградским, а ныне святейшим патриархом Кириллом.Он отметил, что ранее образ Ушакова был предназначен для молитвы российских моряков, но отныне он становится святыней всего Черноморского флота и всех жителей города Севастополя."И отныне одной из наиболее чтимых святынь становится икона святого праведного воина Федора Ушакова – знаменитого и прославленного флотоводца, как известно, не проигравшего ни одного морского сражения. Будем молиться святому воину Феодору, дабы он укрепил нашу веру, нашу волю, даровал бы мужество стояния за веру православную и за святую Русь. Аминь", – заключил Луховицкий.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В здание попало две крылатые ракеты, уничтожив его часть и вызвав сильный пожар внутри. Как позже сообщили в Минобороны, в результате пропал без вести один военнослужащий. На следующий день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находившаяся в штабе икона чудом не была тронута огнем – сгорел оклад, но образ цел. Он также заявил, что обратится к благочинному Севастопольского округа Сергию Халюте с предложением пронести уцелевшую икону крестным ходом по всему городу, включая сельские поселения, 15 октября – в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова. В пресс-службе Севастопольского благочиния сообщили РИА Новости Крым, что организация этого мероприятия уже обсуждается.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в штабе ЧФ: что известно об иконе Федора УшаковаПочему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова – священникЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера

https://crimea.ria.ru/20230926/splotim-v-likholete-v-sevastopole-gotovyat-festival-svyatoy-vladimir-1131650795.html

севастополь

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севастополь, православие, религия, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации), видео, новости крыма, федор ушаков