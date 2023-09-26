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Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео
Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео
В Севастополе во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошел благодарственный молебен перед уцелевшим образом святого праведного воина Федора Ушакова... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T17:30
2023-09-26T17:30
2023-09-26T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошел благодарственный молебен перед уцелевшим образом святого праведного воина Федора Ушакова. Икона чудом уцелела в пожаре, который охватил здание штаба Черноморского флота после ракетного удара ВСУ 22 сентября. Молебен возглавил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископ Ефимий Луховицкий.Обращаясь к присутствующим в храме после богослужения, епископ отметил, что икона находилась в здании штаба Черноморского флота с момента прославления святого праведного воина Федора Ушакова – образ был принесен туда в 2002 году тогда еще митрополитом Смоленским и Ленинградским, а ныне святейшим патриархом Кириллом.Он отметил, что ранее образ Ушакова был предназначен для молитвы российских моряков, но отныне он становится святыней всего Черноморского флота и всех жителей города Севастополя."И отныне одной из наиболее чтимых святынь становится икона святого праведного воина Федора Ушакова – знаменитого и прославленного флотоводца, как известно, не проигравшего ни одного морского сражения. Будем молиться святому воину Феодору, дабы он укрепил нашу веру, нашу волю, даровал бы мужество стояния за веру православную и за святую Русь. Аминь", – заключил Луховицкий.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В здание попало две крылатые ракеты, уничтожив его часть и вызвав сильный пожар внутри. Как позже сообщили в Минобороны, в результате пропал без вести один военнослужащий. На следующий день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находившаяся в штабе икона чудом не была тронута огнем – сгорел оклад, но образ цел. Он также заявил, что обратится к благочинному Севастопольского округа Сергию Халюте с предложением пронести уцелевшую икону крестным ходом по всему городу, включая сельские поселения, 15 октября – в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова. В пресс-службе Севастопольского благочиния сообщили РИА Новости Крым, что организация этого мероприятия уже обсуждается.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в штабе ЧФ: что известно об иконе Федора УшаковаПочему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова – священникЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера
https://crimea.ria.ru/20230926/splotim-v-likholete-v-sevastopole-gotovyat-festival-svyatoy-vladimir-1131650795.html
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севастополь, православие, религия, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации), видео, новости крыма, федор ушаков
Молебен перед уцелевшей в штабе ЧФ иконой Ушакова – видео
В Севастополе прошел молебен перед чудом уцелевшей в штабе ЧФ иконой Федора Ушакова
17:30 26.09.2023 (обновлено: 17:40 26.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошел благодарственный молебен перед уцелевшим образом святого праведного воина Федора Ушакова. Икона чудом уцелела в пожаре, который охватил здание штаба Черноморского флота после ракетного удара ВСУ 22 сентября. Молебен возглавил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископ Ефимий Луховицкий.
Обращаясь к присутствующим в храме после богослужения, епископ отметил, что икона находилась в здании штаба Черноморского флота с момента прославления святого праведного воина Федора Ушакова – образ был принесен туда в 2002 году тогда еще митрополитом Смоленским и Ленинградским, а ныне святейшим патриархом Кириллом.
"Как мы знаем, несколько дней назад в результате ракетного удара было разрушено то здание, где находился этот святой образ. Там произошел сильнейший пожар, в результате которого было практически полностью уничтожено все, что находилось внутри. И этот святой образ оказался в центре пожара. Он был украшен дубовой рамой, она полностью сгорела. Однако образ, написанный на доске, совершенно не пострадал. Что указывает на то, что этот святой флотоводец подает нам некий сигнал, знак свыше, как бы говоря о том, что он, несмотря на те испытания, которые проходит народ наш и жители Севастополя, пребывает неотступно вместе с нами", – сказал епископ.
Он отметил, что ранее образ Ушакова был предназначен для молитвы российских моряков, но отныне он становится святыней всего Черноморского флота и всех жителей города Севастополя.
"И отныне одной из наиболее чтимых святынь становится икона святого праведного воина Федора Ушакова – знаменитого и прославленного флотоводца, как известно, не проигравшего ни одного морского сражения. Будем молиться святому воину Феодору, дабы он укрепил нашу веру, нашу волю, даровал бы мужество стояния за веру православную и за святую Русь. Аминь", – заключил Луховицкий.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота
в центре Севастополя. В здание попало две крылатые ракеты, уничтожив его часть и вызвав сильный пожар внутри. Как позже сообщили в Минобороны, в результате пропал без вести один военнослужащий.
На следующий день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что находившаяся в штабе икона чудом не была тронута огнем
– сгорел оклад, но образ цел. Он также заявил, что обратится к благочинному Севастопольского округа Сергию Халюте с предложением пронести уцелевшую икону крестным ходом по всему городу, включая сельские поселения, 15 октября – в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова.
В пресс-службе Севастопольского благочиния сообщили РИА Новости Крым, что организация этого мероприятия уже обсуждается.
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