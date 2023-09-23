https://crimea.ria.ru/20230923/razvozhaev-otboy-raketnoy-opasnosti-1131615170.html
Развожаев: отбой ракетной опасности
Развожаев: отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Развожаев: отбой ракетной опасности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям и гостям города об отбое ракетной опасности. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T10:24
2023-09-23T10:24
2023-09-23T10:34
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям и гостям города об отбое ракетной опасности.Ранее губернатор города предупредил о ракетной опасности и дал рекомендации, как действовать в такой ситуации.
https://crimea.ria.ru/20230923/razvozhaev-predupredil-o-raketnoy-opasnosti-1131614495.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Развожаев: отбой ракетной опасности
Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности
10:24 23.09.2023 (обновлено: 10:34 23.09.2023)