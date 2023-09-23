https://crimea.ria.ru/20230923/razvozhaev-otboy-raketnoy-opasnosti-1131615170.html

Развожаев: отбой ракетной опасности

Развожаев: отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Развожаев: отбой ракетной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям и гостям города об отбое ракетной опасности. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T10:24

2023-09-23T10:24

2023-09-23T10:34

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям и гостям города об отбое ракетной опасности.Ранее губернатор города предупредил о ракетной опасности и дал рекомендации, как действовать в такой ситуации.

https://crimea.ria.ru/20230923/razvozhaev-predupredil-o-raketnoy-opasnosti-1131614495.html

севастополь

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