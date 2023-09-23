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Развожаев: отбой ракетной и авиационной опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Развожаев: отбой ракетной и авиационной опасности
Развожаев: отбой ракетной и авиационной опасности - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Развожаев: отбой ракетной и авиационной опасности
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям и гостям города об отбое ракетной и авиационной опасности. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T10:04
2023-09-23T10:27
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям и гостям города об отбое ракетной и авиационной опасности.Ранее губернатор города предупредил о ракетной опасности и дал рекомендации, как действовать в такой ситуации.
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Развожаев: отбой ракетной и авиационной опасности

Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности

10:04 23.09.2023 (обновлено: 10:27 23.09.2023)
 
© Фото со страницы Михаила Развожаева в InstagramМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© Фото со страницы Михаила Развожаева в Instagram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям и гостям города об отбое ракетной и авиационной опасности.
Ранее губернатор города предупредил о ракетной опасности и дал рекомендации, как действовать в такой ситуации.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
09:43
Развожаев предупредил о ракетной опасности
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
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