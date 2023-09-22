https://crimea.ria.ru/20230922/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1131516941.html

Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T00:01

2023-09-22T00:01

2023-09-22T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111386/86/1113868610_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_480c643e61772d88a31d6aaa4a13009a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27.В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в ночные часы +13…+15, днем +26…+28 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +18, днем +24… +26.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230917/leto-ne-speshit-ukhodit-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1131438277.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр