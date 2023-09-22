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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T00:01
2023-09-22T00:01
2023-09-22T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27.В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в ночные часы +13…+15, днем +26…+28 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +18, днем +24… +26.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230917/leto-ne-speshit-ukhodit-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1131438277.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря продолжительному влиянию антициклона теплая и сухая погода по-прежнему будет радовать крымчан и гостей полуострова. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. В ночные и утренние часы в степных районах вероятны туманы. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +18, днем воздух прогреется до +24…+29, в горах до +17…+22 градуса", – отмечается в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27.
В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в ночные часы +13…+15, днем +26…+28 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +18, днем +24… +26.
В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма, а также в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.