https://crimea.ria.ru/20230920/katyusha-iz-mariupolya-kitayskaya-pevitsa-pokorila-internet-1131555747.html
"Катюша" из Мариуполя: китайская певица покорила интернет
"Катюша" из Мариуполя: китайская певица покорила интернет - РИА Новости Крым, 20.09.2023
"Катюша" из Мариуполя: китайская певица покорила интернет
Ролик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T17:38
2023-09-20T17:38
2023-09-20T17:38
китай
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
россия
денис пушилин
сергей аксенов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Ролик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому — более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД УкраиныВан Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В ходе посещения Мариуполя певица из КНР исполнила на камеру "Катюшу", что вызвало большой ажиотаж в сети и массмедиа."Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", — объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни.Новость об этом, в частности, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.Не смогли пройти мимо этого факта и на Украине. Так, официальный представитель МИД этой страны Олег Николенко написал у себя в соцсетях пост, в котором осудил приезд граждан Китая в ДНР.Украинский дипломат также сообщил, что всем членам китайской делегации будет запрещен въезд на Украину.Тем не менее в украинском сегменте интернета ролик с Ван Фан посмотрели более 500 тыс. раз.Еще более впечатляющие цифры видео из Мариуполя набрало в России и Китае — более 6 и 100 млн соответственно.Что касается протестов украинской стороны, то по этому поводу высказалась сама Ван Фан на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру.В ДНР китайская делегация встречалась с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.
https://crimea.ria.ru/20230907/my-uvideli-bol-donbassa-blogery-iz-kitaya-chestno-rasskazali-o-mariupole-1131231589.html
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донецкая народная республика (днр)
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2023
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, донецкая народная республика (днр), мариуполь, россия, денис пушилин, сергей аксенов, новости
"Катюша" из Мариуполя: китайская певица покорила интернет
Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Ролик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому — более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД Украины
Ван Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В ходе посещения Мариуполя певица из КНР исполнила на камеру "Катюшу", что вызвало большой ажиотаж в сети и массмедиа.
"Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", — объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни.
Новость об этом, в частности, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.
Не смогли пройти мимо этого факта и на Украине. Так, официальный представитель МИД этой страны Олег Николенко написал у себя в соцсетях пост, в котором осудил приезд граждан Китая в ДНР.
"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — написал он.
Украинский дипломат также сообщил, что всем членам китайской делегации будет запрещен въезд на Украину.
Тем не менее в украинском сегменте интернета ролик с Ван Фан посмотрели более 500 тыс. раз.
Еще более впечатляющие цифры видео из Мариуполя набрало в России и Китае — более 6 и 100 млн соответственно.
Что касается протестов украинской стороны, то по этому поводу высказалась сама Ван Фан на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру.
"По китайскому закону надо уважать законы страны пребывания. Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы. Если у Украины есть вопросы, она может прояснить их с российскими властями. А у украинцев, посещающих Тайвань, не было китайских виз", — сказала она.
В ДНР китайская делегация встречалась с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.
Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.