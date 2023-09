https://crimea.ria.ru/20230920/katyusha-iz-mariupolya-kitayskaya-pevitsa-pokorila-internet-1131555747.html

"Катюша" из Мариуполя: китайская певица покорила интернет

Ролик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. РИА Новости Крым, 20.09.2023

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Ролик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому — более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД УкраиныВан Фан побывала в России в составе делегации китайских блогеров, приезд которой был организован изданием Украина.ру медиагруппы "Россия сегодня" в начале сентября. В ходе посещения Мариуполя певица из КНР исполнила на камеру "Катюшу", что вызвало большой ажиотаж в сети и массмедиа."Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", — объяснила она изданию Украина.ру выбор этой песни.Новость об этом, в частности, опубликовали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.Не смогли пройти мимо этого факта и на Украине. Так, официальный представитель МИД этой страны Олег Николенко написал у себя в соцсетях пост, в котором осудил приезд граждан Китая в ДНР.Украинский дипломат также сообщил, что всем членам китайской делегации будет запрещен въезд на Украину.Тем не менее в украинском сегменте интернета ролик с Ван Фан посмотрели более 500 тыс. раз.Еще более впечатляющие цифры видео из Мариуполя набрало в России и Китае — более 6 и 100 млн соответственно.Что касается протестов украинской стороны, то по этому поводу высказалась сама Ван Фан на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру.В ДНР китайская делегация встречалась с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Представители Китая также побывали в Крыму, где у них состоялся разговор с главой региона Сергеем Аксеновым.Блогеры выразили признательность изданию Украина.ру за организацию этой поездки.

2023

Новости

