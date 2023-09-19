https://crimea.ria.ru/20230919/psb-vydal-pervuyu-lgotnuyu-ipoteku-v-novykh-regionakh-1131527139.html

ПСБ выдал первую льготную ипотеку в новых регионах

ПСБ выдал первую льготную ипотеку в новых регионах - РИА Новости Крым, 19.09.2023

ПСБ выдал первую льготную ипотеку в новых регионах

ПСБ выдал первый ипотечный кредит по программе с господдержкой в новых российских регионах, льготную ипотеку по ставке 2% годовых клиент получил на покупку... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T17:44

2023-09-19T17:44

2023-09-19T17:44

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ПСБ выдал первый ипотечный кредит по программе с господдержкой в новых российских регионах, льготную ипотеку по ставке 2% годовых клиент получил на покупку новой квартиры в Мариуполе, сообщает банк.Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания "ПСБ-Страхование".Как отметили в ПСБ, программа жилищного строительства с использованием механизма долевого участия, запущенная Минстроем России, стала важным шагом для развития ипотеки в новых регионах. Продажа квартир в строящихся жилых объектах осуществляется в соответствии с российским законодательством о долевом строительстве (закон 214-ФЗ). Для расчетов по договору участия в долевом строительстве жилья применяются механизм эскроу-счетов, который позволяет обеспечить безопасность и гарантировать надежность вложений заемщиков.Льготной ипотекой под 2% в новых регионах могут воспользоваться граждане России для покупки жилых помещений в строящихся многоквартирных домах или для приобретения индивидуальных жилых домов.По словам вице-президента, директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыда Коробченко, для развития новых российских регионов запуск ипотеки на новостройки знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры и в конечном итоге – повышение уровня жизни населения.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), россия, мариуполь, ипотека, банк