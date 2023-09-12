https://crimea.ria.ru/20230912/krymskiy-most-aktualnye-dannye-na-vecher-vtornika-1131359093.html

Крымский мост: актуальные данные на вечер вторника

Крымский мост: актуальные данные на вечер вторника - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Крымский мост: актуальные данные на вечер вторника

Вечером во вторник очередей на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T19:03

2023-09-12T19:03

2023-09-12T19:07

крымский мост

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Вечером во вторник очередей на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Днем со стороны Керчи проезда ожидали 128 машин, со стороны Тамани проезд был свободен. Часом ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде не было.Ограничения на проезд по Крымскому мостуТранспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн."Легковые автомобили категории "B" с количеством сидячих мест (кроме места водителя) не более восьми и общей массой до 3,5 т, включая груз и пассажиров, осуществляют проезд через Крымский мост с прохождением стационарного инспекционно−досмотрового комплекса", – уточнили в минтрансе Крыма.Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проездаКерченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторникаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым