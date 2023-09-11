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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник днем в Крыму возможны небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T00:01
2023-09-11T00:01
2023-09-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В понедельник днем в Крыму возможны небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +23...25 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем до 24 градусов тепла.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +14 до +16 градусов, днем будет +24...26, возможны дожди.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского +23, в Азовском море +24, в Керченском проливе +22.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму возможны дожди и до +25 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В понедельник днем в Крыму возможны небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"В начале рабочей недели преимущественно без осадков, лишь днем в понедельник вероятен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, на южном и восточном побережье до +16; днем +22…27, в горах +16…21. Со вторника минимальная температура воздуха повысится на 1-2 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +23...25 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем до 24 градусов тепла.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +14 до +16 градусов, днем будет +24...26, возможны дожди.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского +23, в Азовском море +24, в Керченском проливе +22.