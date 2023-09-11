https://crimea.ria.ru/20230911/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1131271499.html

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник днем в Крыму возможны небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T00:01

2023-09-11T00:01

2023-09-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В понедельник днем в Крыму возможны небольшие дожди, столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +23...25 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем до 24 градусов тепла.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +14 до +16 градусов, днем будет +24...26, возможны дожди.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Севастополя +25 градусов, у берегов Евпатории, Феодосии, Черноморского +23, в Азовском море +24, в Керченском проливе +22.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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