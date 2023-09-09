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Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу
Керченская паромная переправа в субботу утром работает в штатном режиме. Однако объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T10:18
2023-09-09T10:18
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
морской транспорт
логистика
росморречфлот
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу утром работает в штатном режиме. Однако объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 129 792 пассажира, 28 871 автомобиль и 4 189 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 13 рейсов.Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.
https://crimea.ria.ru/20230908/khusnullin-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zapustyat-v-blizhayshee-vremya-1131262572.html
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, морской транспорт, логистика, росморречфлот, новости крыма, транспорт
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу

Керченская переправа в субботу работает штатно – в проливе объявлено штормовое

10:18 09.09.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКерченская переправа
Керченская переправа - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу утром работает в штатном режиме. Однако объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Вводится штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-15 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, 9 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, во второй половине дня 12-15 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +23...+25, температура воды в море +22...+23 градуса", – сказано в сообщении.

После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 129 792 пассажира, 28 871 автомобиль и 4 189 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 13 рейсов.

"Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 9 сентября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 328 412 пассажиров и 189 339 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 645 рейсов", – уточнили в ведомстве.

Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.
Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.
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