https://crimea.ria.ru/20230909/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-subbotu-1131277058.html

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу

Керченская паромная переправа в субботу утром работает в штатном режиме. Однако объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T10:18

2023-09-09T10:18

2023-09-09T10:18

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

морской транспорт

логистика

росморречфлот

новости крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу утром работает в штатном режиме. Однако объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 129 792 пассажира, 28 871 автомобиль и 4 189 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 13 рейсов.Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.Минтранс напоминает, что ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это при планировании своих маршрутов.

https://crimea.ria.ru/20230908/khusnullin-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zapustyat-v-blizhayshee-vremya-1131262572.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, морской транспорт, логистика, росморречфлот, новости крыма, транспорт