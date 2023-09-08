https://crimea.ria.ru/20230908/putin-podvig-sovetskikh-voinov-vdokhnovil-opolchentsev-donbassa-1131250177.html

Путин: подвиг советских воинов вдохновил ополченцев Донбасса

Путин: подвиг советских воинов вдохновил ополченцев Донбасса - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Путин: подвиг советских воинов вдохновил ополченцев Донбасса

Подвиг советских воинов, героически освободивших Донбасс в 1943 году, вел ополченцев Донбасса девять лет назад на новую борьбу с нацизмом. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T09:49

2023-09-08T09:49

2023-09-08T09:49

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

великая отечественная война

история

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Подвиг советских воинов, героически освободивших Донбасс в 1943 году, вел ополченцев Донбасса девять лет назад на новую борьбу с нацизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительном обращении в честь 80-летия освобождения Донбасса от нацистских захватчиков.Президент напомнил, что в этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс – многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край.Ресурсы Донбасса имели для врага колоссальное значение, завладение ими было одной из целей нападения Германии на Советский Союз, и нацисты делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха, отметил глава государства. Но на захваченных территориях их встретило яростное народное сопротивление.Бойцы Красной Армии, по словам Путина, совершили подвиги за гранью возможностей человека, взломав укрепленную оборону противника.Особая страница – многотрудный, самоотверженный штурм Саур-Могилы. Нацисты превратили этот древний курган в неприступную цитадель, но она покорилась советскому солдату, добавил российский лидер.Он отметил, что разрушенный в ходе боев 2014 года мемориал Саур-Могилы сегодня полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков – новых героев Донбасса.К 80-й годовщине освобождения Донбасса Минобороны России запустило мультимедийный раздел "И вновь забилось сердце Донбасса". На основе рассекреченных материалов из фондов Центрального архива МО РФ в новом проекте российского оборонного ведомства можно узнать об одном из самых важных эпизодов Донбасской наступательной операции 1943 года, о планах советского командования по освобождению столицы Донбасса, а также о подвигах бойцов Красной армии, чьи имена теперь навсегда связаны с героической военной летописью нашей страны.8 сентября 1943 года от немецких оккупантов была освобождена столица Донбасса. Совершив умелый маневр, соединения и части Красной Армии стремительно продвинулись севернее и южнее Сталино (ныне Донецк), а затем начали решительный штурм. В результате ожесточенных уличных боев советские войска быстро разгромили противника и освободили город, который являлся до этого крупнейшим опорным пунктом гитлеровцев в регионе. Вечером того же дня в Москве в честь этой победы было произведено 20 артиллерийских залпов из 224 орудий.

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), великая отечественная война, история, новости