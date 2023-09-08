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Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября
Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября
Ежегодный Фестиваль здоровья "Энергия Юга", который пройдет в Симферополе, Севастополе и Краснодаре, стартует 9 сентября, сообщает организатор фестиваля - банк... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T13:36
2023-09-08T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Ежегодный Фестиваль здоровья "Энергия Юга", который пройдет в Симферополе, Севастополе и Краснодаре, стартует 9 сентября, сообщает организатор фестиваля - банк РНКБ.Участники из разных городов, зарегистрировашиеся на сайте фестиваля, смогут бесплатно принять участие в ежедневных спортивных тренировках, творческих занятиях, литературных чтениях, а также посетить мастер-классы по экологии и лекции о правильном питании.Фестиваль продлится 21 день, с утра обычно проходят спортивные мероприятия, днем - образовательные лекции и мастер-классы. Уже в первый день можно будет посетить занятия по классической йоге, бадминтону, настольному теннису, стритболу, мини-футболу, пойти на растяжку или на танцевальный мастер-класс по зумбе. Посетители фестиваля смогут попробовать себя в роли фотографа на мастер-классе по фотографии или в роли художника на мастер-классе по рисованию, а также посетить урок по финансовой грамотности или лекцию про экологию.
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рнкб (пао), новости, симферополь, севастополь, краснодар

Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября

13:36 08.09.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБЭнергия юга
Энергия юга
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Ежегодный Фестиваль здоровья "Энергия Юга", который пройдет в Симферополе, Севастополе и Краснодаре, стартует 9 сентября, сообщает организатор фестиваля - банк РНКБ.
Участники из разных городов, зарегистрировашиеся на сайте фестиваля, смогут бесплатно принять участие в ежедневных спортивных тренировках, творческих занятиях, литературных чтениях, а также посетить мастер-классы по экологии и лекции о правильном питании.
Фестиваль продлится 21 день, с утра обычно проходят спортивные мероприятия, днем - образовательные лекции и мастер-классы. Уже в первый день можно будет посетить занятия по классической йоге, бадминтону, настольному теннису, стритболу, мини-футболу, пойти на растяжку или на танцевальный мастер-класс по зумбе. Посетители фестиваля смогут попробовать себя в роли фотографа на мастер-классе по фотографии или в роли художника на мастер-классе по рисованию, а также посетить урок по финансовой грамотности или лекцию про экологию.
"Мы очень рады, что наш фестиваль вновь сможет приобщить всех желающих к здоровому образу жизни. Полезные и здоровые привычки обеспечивают высокое качество жизни, и нам приятно, что фестиваль становится инструментом, который помогает узнать и попробовать что-то новое. С нетерпением ждем участников этого года, для которых мы подготовили множество увлекательных занятий, и желаем провести время приятно и с пользой", — сказал вице-президент - директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.
РНКБ (ПАО)НовостиСимферопольСевастопольКраснодар
 
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