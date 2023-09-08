https://crimea.ria.ru/20230908/festival-zdorovogo-obraza-zhizni-energiya-yuga-startuet-9-sentyabrya-1131258410.html

Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября

Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября

Ежегодный Фестиваль здоровья "Энергия Юга", который пройдет в Симферополе, Севастополе и Краснодаре, стартует 9 сентября, сообщает организатор фестиваля - банк... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T13:36

2023-09-08T13:36

2023-09-08T13:36

рнкб (пао)

новости

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Ежегодный Фестиваль здоровья "Энергия Юга", который пройдет в Симферополе, Севастополе и Краснодаре, стартует 9 сентября, сообщает организатор фестиваля - банк РНКБ.Участники из разных городов, зарегистрировашиеся на сайте фестиваля, смогут бесплатно принять участие в ежедневных спортивных тренировках, творческих занятиях, литературных чтениях, а также посетить мастер-классы по экологии и лекции о правильном питании.Фестиваль продлится 21 день, с утра обычно проходят спортивные мероприятия, днем - образовательные лекции и мастер-классы. Уже в первый день можно будет посетить занятия по классической йоге, бадминтону, настольному теннису, стритболу, мини-футболу, пойти на растяжку или на танцевальный мастер-класс по зумбе. Посетители фестиваля смогут попробовать себя в роли фотографа на мастер-классе по фотографии или в роли художника на мастер-классе по рисованию, а также посетить урок по финансовой грамотности или лекцию про экологию.

симферополь

севастополь

краснодар

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), новости, симферополь, севастополь, краснодар