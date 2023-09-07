Рейтинг@Mail.ru
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230907/umer-diplomat-i-eks-rukovoditel-sovminformbyuro-enver-mamedov-1131224081.html
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T09:30
2023-09-07T09:31
утраты
совинформбюро
общество
энвер мамедов
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131223445_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_0de5f1f2ad0270a212a3392f2703663a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Энвера Назимовича. Причина смерти не уточняется.Энвер Назимович Мамедов родился в 1923 году в Баку. После окончания средней школы поступил в авиационное училище, но был отчислен из-за травмы. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году был демобилизован после ранения и направлен на курсы военных переводчиков Разведуправления Генштаба РККА. Окончание Второй Мировой встретил работником Народного комиссариата иностранных дел СССР, в качестве переводчика участвовал в Нюрнбергском процессе.До 1950 работал в МИДе на разных должностях, после этого возглавил редакцию Радиокомитета, где проработал до 1956 года. После этого несколько лет возглавлял журнал “СССР”, а в 1959 году занял пост главного редактора Совинформбюро. С 1962 года в течение 23 лет занимал пост первого зампредседателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию. В последние советские годы работал политобозревателем АПН, также долгое время был советником главного редактора РАМИ “РИА Новости”.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизниУмер экс-глава администрации Ельцина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131223445_0:72:2048:1608_1920x0_80_0_0_4a3c69ac7176d97f9aa42d8f6bc4deac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, совинформбюро, общество, энвер мамедов, новости, россия
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов

Легендарный журналист Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни

09:30 07.09.2023 (обновлено: 09:31 07.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖурналист Энвер Мамедов
Журналист Энвер Мамедов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Энвера Назимовича. Причина смерти не уточняется.
Энверу Мамедову 15 августа 2023 года исполнилось 100 лет. Накануне своего большого юбилея журналист был представлен к Ордену Александра Невского, уточняет издание.
Энвер Назимович Мамедов родился в 1923 году в Баку. После окончания средней школы поступил в авиационное училище, но был отчислен из-за травмы. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году был демобилизован после ранения и направлен на курсы военных переводчиков Разведуправления Генштаба РККА. Окончание Второй Мировой встретил работником Народного комиссариата иностранных дел СССР, в качестве переводчика участвовал в Нюрнбергском процессе.
До 1950 работал в МИДе на разных должностях, после этого возглавил редакцию Радиокомитета, где проработал до 1956 года. После этого несколько лет возглавлял журнал “СССР”, а в 1959 году занял пост главного редактора Совинформбюро. С 1962 года в течение 23 лет занимал пост первого зампредседателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию. В последние советские годы работал политобозревателем АПН, также долгое время был советником главного редактора РАМИ “РИА Новости”.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни
Умер экс-глава администрации Ельцина
УтратыСовинформбюроОбществоЭнвер МамедовНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре
10:04Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
09:46Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
09:30Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
09:21Дело об угрозах из-за кепки с Z в Крыму – злоумышленнику грозит 2 года
09:01На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование
08:41Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости
08:19В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
08:04Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19
07:43В Крыму в четверг громко - что говорят власти
07:36Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала
07:28Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование
07:02Обстановка на Крымском мосту: информация на утро четверга
06:48В Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
06:23Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова
05:55Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:43Главные новости Крыма: 6 сентября
22:10Главные события и заявления дня: 6 сентября
Лента новостейМолния