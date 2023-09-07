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Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T09:30
2023-09-07T09:30
2023-09-07T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Энвера Назимовича. Причина смерти не уточняется.Энвер Назимович Мамедов родился в 1923 году в Баку. После окончания средней школы поступил в авиационное училище, но был отчислен из-за травмы. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году был демобилизован после ранения и направлен на курсы военных переводчиков Разведуправления Генштаба РККА. Окончание Второй Мировой встретил работником Народного комиссариата иностранных дел СССР, в качестве переводчика участвовал в Нюрнбергском процессе.До 1950 работал в МИДе на разных должностях, после этого возглавил редакцию Радиокомитета, где проработал до 1956 года. После этого несколько лет возглавлял журнал “СССР”, а в 1959 году занял пост главного редактора Совинформбюро. С 1962 года в течение 23 лет занимал пост первого зампредседателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию. В последние советские годы работал политобозревателем АПН, также долгое время был советником главного редактора РАМИ “РИА Новости”.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизниУмер экс-глава администрации Ельцина
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утраты, совинформбюро, общество, энвер мамедов, новости, россия
Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
Легендарный журналист Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни
09:30 07.09.2023 (обновлено: 09:31 07.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Энвера Назимовича. Причина смерти не уточняется.
Энверу Мамедову 15 августа 2023 года исполнилось 100 лет. Накануне своего большого юбилея журналист был представлен к Ордену Александра Невского, уточняет издание.
Энвер Назимович Мамедов родился в 1923 году в Баку. После окончания средней школы поступил в авиационное училище, но был отчислен из-за травмы. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году был демобилизован после ранения и направлен на курсы военных переводчиков Разведуправления Генштаба РККА. Окончание Второй Мировой встретил работником Народного комиссариата иностранных дел СССР, в качестве переводчика участвовал в Нюрнбергском процессе.
До 1950 работал в МИДе на разных должностях, после этого возглавил редакцию Радиокомитета, где проработал до 1956 года. После этого несколько лет возглавлял журнал “СССР”, а в 1959 году занял пост главного редактора Совинформбюро. С 1962 года в течение 23 лет занимал пост первого зампредседателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию. В последние советские годы работал политобозревателем АПН, также долгое время был советником главного редактора РАМИ “РИА Новости”.
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