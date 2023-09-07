https://crimea.ria.ru/20230907/umer-diplomat-i-eks-rukovoditel-sovminformbyuro-enver-mamedov-1131224081.html

Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов

Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов

Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T09:30

2023-09-07T09:30

2023-09-07T09:31

утраты

совинформбюро

общество

энвер мамедов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Известный советский журналист и дипломат, участник Великой Отечественной войны и бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Энвера Назимовича. Причина смерти не уточняется.Энвер Назимович Мамедов родился в 1923 году в Баку. После окончания средней школы поступил в авиационное училище, но был отчислен из-за травмы. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году был демобилизован после ранения и направлен на курсы военных переводчиков Разведуправления Генштаба РККА. Окончание Второй Мировой встретил работником Народного комиссариата иностранных дел СССР, в качестве переводчика участвовал в Нюрнбергском процессе.До 1950 работал в МИДе на разных должностях, после этого возглавил редакцию Радиокомитета, где проработал до 1956 года. После этого несколько лет возглавлял журнал “СССР”, а в 1959 году занял пост главного редактора Совинформбюро. С 1962 года в течение 23 лет занимал пост первого зампредседателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию. В последние советские годы работал политобозревателем АПН, также долгое время был советником главного редактора РАМИ “РИА Новости”.Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизниУмер экс-глава администрации Ельцина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, совинформбюро, общество, энвер мамедов, новости, россия