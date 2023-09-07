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Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T21:04
2023-09-07T21:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршрута через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет

21:04 07.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 21.00 c обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршрута через новые регионы России.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКрымКраснодарский край
 
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