https://crimea.ria.ru/20230907/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-chetverga-1131241605.html
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T21:04
2023-09-07T21:04
2023-09-07T21:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршрута через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230818/poezda-dalnego-sledovaniya-v-krym-budut-idti-bystree-1130811450.html
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, очередей нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 21.00 c обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршрута через новые регионы России.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.