https://crimea.ria.ru/20230907/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-vecher-chetverga-1131241605.html

Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга

Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга

Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T21:04

2023-09-07T21:04

2023-09-07T21:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршрута через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.

https://crimea.ria.ru/20230818/poezda-dalnego-sledovaniya-v-krym-budut-idti-bystree-1130811450.html

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, краснодарский край