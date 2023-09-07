https://crimea.ria.ru/20230907/chastnye-investory-mogut-otkryt-brokerskiy-schet-v-psb-cherez-gosuslugi--1131232307.html

Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"

Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"

erid: 4CQwVszH9pUkpjxXpXo РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T14:41

2023-09-07T14:41

2023-09-07T14:41

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erid: 4CQwVszH9pUkpjxXpXoПСБ предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал "Госуслуги". Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.Услуги открытия брокерского счета осуществляются ПАО "Промсвязьбанк".Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ (18+) в раздел "Инвестиции - брокерское обслуживание", выбрать опцию "Заключить договор через "Госуслуги" и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142Адрес: 109052, г.Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22

https://crimea.ria.ru/20230818/psb-pervym-v-rf-provel-raschet-v-tsifrovykh-rublyakh-mezhdu-biznesom-i-fizlitsom-1130808036.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), экономика, новости, госуслуги, инвестиции