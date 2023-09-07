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Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"
Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"
erid: 4CQwVszH9pUkpjxXpXo РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T14:41
2023-09-07T14:41
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erid: 4CQwVszH9pUkpjxXpXoПСБ предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал "Госуслуги". Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.Услуги открытия брокерского счета осуществляются ПАО "Промсвязьбанк".Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ (18+) в раздел "Инвестиции - брокерское обслуживание", выбрать опцию "Заключить договор через "Госуслуги" и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142Адрес: 109052, г.Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
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промсвязьбанк (псб), экономика, новости, госуслуги, инвестиции

Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"

14:41 07.09.2023
 
© Пресс-служба ПСБПромсвязьбанк
Промсвязьбанк
© Пресс-служба ПСБ
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erid: 4CQwVszH9pUkpjxXpXo
ПСБ предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал "Госуслуги". Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.
Услуги открытия брокерского счета осуществляются ПАО "Промсвязьбанк".
Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ (18+) в раздел "Инвестиции - брокерское обслуживание", выбрать опцию "Заключить договор через "Госуслуги" и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ.
"Наша главная цель – обеспечить клиентам быстрый, простой и надежный доступ к нашим продуктам и услугам, в том числе онлайн, без визита в офис. Дистанционное открытие брокерского счета расширяет возможности частных инвесторов и гарантирует безопасное проведение всех операций из любой точки России. Весь процесс займет не более 5 минут", - отмечает старший вице-президент - директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142
Адрес: 109052, г.Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
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