Рейтинг@Mail.ru
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230906/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1131168404.html
Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T00:01
2023-09-06T00:53
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/20/1116822041_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_bb1aab27ed358367f76df69681214fc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +19 до +21 градуса, днем будет +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, в дневные воздух прогреется до + 27...+29 градусов.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии +25 градусов, в Севастополе и в Керченском проливе +23, у берегов Черноморского и в Азовском море +24.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230903/idealnyy-start-barkhatnogo-sezona-prognoz-pogody-v-krymu-1131103295.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/20/1116822041_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a4d315f29cf131fc666402e5662bea8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма
Без осадков: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду без осадков

00:01 06.09.2023 (обновлено: 00:53 06.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВ окрестностях горы Демерджи
В окрестностях горы Демерджи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +21, днем +25…+30, в горах +18…+23 градуса", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +19 до +21 градуса, днем будет +28...+30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, в дневные воздух прогреется до + 27...+29 градусов.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии +25 градусов, в Севастополе и в Керченском проливе +23, у берегов Черноморского и в Азовском море +24.
В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Форосский парк - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября, 18:26Радио "Спутник в Крыму"
Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму на неделю
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:05Крымский мост: обстановка на 23:00 вторника
22:31Главные события и заявления дня: 5 сентября
22:06Главные новости Крыма: 5 сентября
21:43"Нам нужно устранять людей": экс-глава СБУ о спецотделе по убийствам
20:59Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб
20:48Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов
20:32Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших
20:09В Севастополе простились с героем СВО
19:32Крымский мост закрыт
19:27Последняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУ
19:10Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
18:57На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон
18:35Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью
18:27Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою
18:1410 городов России получат звание "Город трудовой доблести"
18:09В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами
17:53Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны
17:45Путин обозначил главных врагов России на Украине
Лента новостейМолния