https://crimea.ria.ru/20230906/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1131168404.html

Без осадков: погода в Крыму в среду

Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Без осадков: погода в Крыму в среду

В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T00:01

2023-09-06T00:01

2023-09-06T00:53

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +19 до +21 градуса, днем будет +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, в дневные воздух прогреется до + 27...+29 градусов.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии +25 градусов, в Севастополе и в Керченском проливе +23, у берегов Черноморского и в Азовском море +24.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230903/idealnyy-start-barkhatnogo-sezona-prognoz-pogody-v-krymu-1131103295.html

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евпатория

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феодосия

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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