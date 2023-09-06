https://crimea.ria.ru/20230906/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1131168404.html
Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T00:01
2023-09-06T00:01
2023-09-06T00:53
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/20/1116822041_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_bb1aab27ed358367f76df69681214fc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +19 до +21 градуса, днем будет +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, в дневные воздух прогреется до + 27...+29 градусов.Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии +25 градусов, в Севастополе и в Керченском проливе +23, у берегов Черноморского и в Азовском море +24.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230903/idealnyy-start-barkhatnogo-sezona-prognoz-pogody-v-krymu-1131103295.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/20/1116822041_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a4d315f29cf131fc666402e5662bea8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма
Без осадков: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду без осадков
00:01 06.09.2023 (обновлено: 00:53 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +21, днем +25…+30, в горах +18…+23 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +19 до +21 градуса, днем будет +28...+30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, в дневные воздух прогреется до + 27...+29 градусов.
Температура морской воды у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии +25 градусов, в Севастополе и в Керченском проливе +23, у берегов Черноморского и в Азовском море +24.
В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.