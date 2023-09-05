https://crimea.ria.ru/20230905/putin-predlozhil-podgotovit-vystavku-arkhivnykh-dokumentov-vremen-vov-1131183169.html
Путин предложил подготовить выставку архивных документов времен ВОВ
Путин предложил подготовить выставку архивных документов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Путин предложил подготовить выставку архивных документов времен ВОВ
В России необходимо организовать масштабную выставку артефактов и архивных документов, в том числе трофейных, по теме Великой Отечественной войны. С таким... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T17:04
2023-09-05T17:04
2023-09-05T17:04
великая отечественная война
архив
владимир путин (политик)
россия
память
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В России необходимо организовать масштабную выставку артефактов и архивных документов, в том числе трофейных, по теме Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".Он напомнил, что несколько лет назад в Москве в Манеже прошла выставка "100 раритетов российской государственности". Федеральное архивное агентство представило уникальные подлинные архивные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории. Многие из них впервые покинули архивные хранилища.По словам российского лидера, жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Адольфа Гитлера, разного рода коллаборационистов, добавил Путин.Президент РФ констатировал, что в 1945 году нацизм "был повержен, но, к сожалению, не изжит".По его словам, история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы", и России необходим "адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода".Глава государство добавил, что 80-летие Победы, 9 мая 2025 года, Россия "обязана отметить не просто ярко, торжественно".Также Путин сообщил, что по итогам заседания оргкомитета будут даны поручения по созданию национального центра исторической памяти.
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великая отечественная война, архив, владимир путин (политик), россия, память, общество, новости, артефакты
Путин предложил подготовить выставку архивных документов времен ВОВ
Путин предложил провести выставку артефактов и документов Великой Отечественной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В России необходимо организовать масштабную выставку артефактов и архивных документов, в том числе трофейных, по теме Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".
Он напомнил, что несколько лет назад в Москве в Манеже прошла выставка "100 раритетов российской государственности". Федеральное архивное агентство представило уникальные подлинные архивные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории. Многие из них впервые покинули архивные хранилища.
"Предлагаю подготовить такой проект и по теме Великой Отечественной войны, собрать артефакты по ключевым событиям: от первых боев на границе до водружения красного знамени Победы над поверженным Берлином. Резонансные приказы ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии, для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы", - сказал президент.
По словам российского лидера, жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Адольфа Гитлера, разного рода коллаборационистов, добавил Путин.
Президент РФ констатировал, что в 1945 году нацизм "был повержен, но, к сожалению, не изжит".
"Снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", - сказал Путин.
По его словам, история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы", и России необходим "адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода".
Глава государство добавил, что 80-летие Победы, 9 мая 2025 года, Россия "обязана отметить не просто ярко, торжественно".
"Главная задача - наполнить все мероприятия глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас. Обязательно подробно поговорим на эту тему, рассмотрим эти вопросы на одном из ближайших заседаний нашего комитета", - сказал он.
Также Путин сообщил, что по итогам заседания оргкомитета будут даны поручения по созданию национального центра исторической памяти.