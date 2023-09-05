https://crimea.ria.ru/20230905/putin-predlozhil-podgotovit-vystavku-arkhivnykh-dokumentov-vremen-vov-1131183169.html

Путин предложил подготовить выставку архивных документов времен ВОВ

Путин предложил подготовить выставку архивных документов времен ВОВ - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Путин предложил подготовить выставку архивных документов времен ВОВ

В России необходимо организовать масштабную выставку артефактов и архивных документов, в том числе трофейных, по теме Великой Отечественной войны. С таким... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T17:04

2023-09-05T17:04

2023-09-05T17:04

великая отечественная война

архив

владимир путин (политик)

россия

память

общество

новости

артефакты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В России необходимо организовать масштабную выставку артефактов и архивных документов, в том числе трофейных, по теме Великой Отечественной войны. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".Он напомнил, что несколько лет назад в Москве в Манеже прошла выставка "100 раритетов российской государственности". Федеральное архивное агентство представило уникальные подлинные архивные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории. Многие из них впервые покинули архивные хранилища.По словам российского лидера, жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Адольфа Гитлера, разного рода коллаборационистов, добавил Путин.Президент РФ констатировал, что в 1945 году нацизм "был повержен, но, к сожалению, не изжит".По его словам, история стала использоваться "как оружие идеологической борьбы", и России необходим "адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода".Глава государство добавил, что 80-летие Победы, 9 мая 2025 года, Россия "обязана отметить не просто ярко, торжественно".Также Путин сообщил, что по итогам заседания оргкомитета будут даны поручения по созданию национального центра исторической памяти.

https://crimea.ria.ru/20230905/vsem-uchastnikam-svo-obespechat-ravnye-prava---putin-1131182316.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война, архив, владимир путин (политик), россия, память, общество, новости, артефакты