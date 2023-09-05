https://crimea.ria.ru/20230905/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1131162314.html

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков, лишь ночью 5 сентября вероятны локальные небольшие дожди. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T00:01

2023-09-05T00:01

2023-09-05T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять антициклон, без осадков, лишь ночью 5 сентября вероятны локальные небольшие дожди. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 24...26.В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью от 19 до 21 градуса, днем будет +26...28.В Судаке и Феодосии без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от 17 до 21 градуса, в дневные воздух прогреется до + 24...26 градусов.Температура морской воды у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии и Черноморском +25 градусов, в Ялте и Севастополе +26, в Керченском проливе +24, в Азовском море +25.4-6 сентября в западных, южных, центральных и горных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230903/idealnyy-start-barkhatnogo-sezona-prognoz-pogody-v-krymu-1131103295.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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