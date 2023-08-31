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В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков
В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков - РИА Новости Крым, 31.08.2023
В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков
Полицейские задержали сотрудника ОМВД России по Советскому району: в багажнике его машины нашли около килограмма высушенных частей наркосодержащего растения. Об РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T14:47
2023-08-31T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Полицейские задержали сотрудника ОМВД России по Советскому району: в багажнике его машины нашли около килограмма высушенных частей наркосодержащего растения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.Автовладельца удалось остановить недалеко от села Пруды Советского района. За рулем находился 28-летний мужчина, который оказался сотрудником полиции. Информация об обнаружении в автомобиле наркосодержащих растений была передана руководству МВД по Республике Крым, которое направило на место сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности, инспекции по личному составу МВД по Республике Крым. Также о задержании было доложено в подразделение Следственного комитета.Собранные материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его ждет увольнение из органов внутренних дел и наказание в порядке, установленном законом. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взяткиСокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взяткуСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
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96
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происшествия, крым, мвд по республике крым, новости крыма, новости, белогорский район, белогорск
В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков

В Крыму полицейский с килограммом наркотиков пытался уйти от погони на машине

14:47 31.08.2023 (обновлено: 14:49 31.08.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Полицейские задержали сотрудника ОМВД России по Советскому району: в багажнике его машины нашли около килограмма высушенных частей наркосодержащего растения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.
"31 августа в Белогорском районе сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Белогорскому району в ходе несения службы подали сигнал об остановке водителю автомобиля ВАЗ-21012. Проигнорировав требование сотрудника ГИБДД, он предпринял попытку скрыться", - говорится в сообщении.
Автовладельца удалось остановить недалеко от села Пруды Советского района. За рулем находился 28-летний мужчина, который оказался сотрудником полиции. Информация об обнаружении в автомобиле наркосодержащих растений была передана руководству МВД по Республике Крым, которое направило на место сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности, инспекции по личному составу МВД по Республике Крым. Также о задержании было доложено в подразделение Следственного комитета.
Собранные материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его ждет увольнение из органов внутренних дел и наказание в порядке, установленном законом. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.
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