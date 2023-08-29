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Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно
Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, по предварительным данным, погибли три члена экипажа. Об этом со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T14:35
2023-08-29T14:39
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челябинская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, по предварительным данным, погибли три члена экипажа. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.По данным экстренных служб, погибли три члена экипажа. Предварительной причиной катастрофы называется отказ техники, однако точное заключение сделают эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тверской области разбился частный самолет - что известноУчебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае - МО РФВ акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25
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новости, россия, челябинская область, происшествия, вертолет
Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области

14:35 29.08.2023 (обновлено: 14:39 29.08.2023)
 
© РИА НовостиМногоцелевой вертолет Ми-8
Многоцелевой вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, по предварительным данным, погибли три члена экипажа. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
"В ходе планового полета у поселка Прудный в Сосновском районе потерпел крушение в лесу вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, погибли три члена экипажа. Предварительной причиной катастрофы называется отказ техники, однако точное заключение сделают эксперты.
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НовостиРоссияЧелябинская областьПроисшествияВертолет
 
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