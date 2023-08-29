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Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно

Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области – что известно

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, по предварительным данным, погибли три члена экипажа. Об этом со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T14:35

2023-08-29T14:35

2023-08-29T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, по предварительным данным, погибли три члена экипажа. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.По данным экстренных служб, погибли три члена экипажа. Предварительной причиной катастрофы называется отказ техники, однако точное заключение сделают эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тверской области разбился частный самолет - что известноУчебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае - МО РФВ акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, челябинская область, происшествия, вертолет