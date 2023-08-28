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Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре
Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре
С 9 по 30 сентября Банк РНКБ второй раз подряд проведет Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга", главная задача которого — создание комфортного... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T13:04
2023-08-28T13:04
2023-08-28T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. С 9 по 30 сентября Банк РНКБ второй раз подряд проведет Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга", главная задача которого — создание комфортного пространства для всех, кто выбирает здоровый образ жизни и всестороннее развитие."Энергия Юга" пройдет в офлайн формате в трех южных городах: Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Жители других регионов смогут принять участие онлайн.На протяжении трех недель всем желающим будут доступны ежедневные бесплатные тренировки, творческие занятия, литературные чтения, мастер-классы по экологии, а также лекции о правильном питании. За участие в каждой активности присуждаются баллы, которые можно обменять на ценные подарки – годовую фитнес-карту, билеты на концерт, спортивный велосипед и другие интересные призы.Но это еще не все: у посетителей будет возможность принять участие в четырех городских проектах по ключевым направлениям Фестиваля: спорт, здоровье, саморазвитие и экология. Например, проверить себя на прочность в онлайн-челлендже "Энергия спорта", подсчитывая количество пройденных шагов, или в эко-забеге "Чистая энергия" со сбором мусора. Также можно поддержать популяризацию программы донорства через инициативу "Поделись своей энергией", погрузиться в историю города с онлайн-гидом или освоить навыки финансовой грамотности в рамках специального проекта "Энергия города".С подробной программой фестиваля и деталями мероприятий участники смогут ознакомиться после обязательной регистрации на сайте с 9 сентября 2023 года.
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рнкб (пао), крым, здоровье, общество, симферополь, севастополь, краснодар, новости крыма
Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре
Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. С 9 по 30 сентября Банк РНКБ второй раз подряд проведет Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга", главная задача которого — создание комфортного пространства для всех, кто выбирает здоровый образ жизни и всестороннее развитие.
"Энергия Юга" пройдет в офлайн формате в трех южных городах: Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Жители других регионов смогут принять участие онлайн.
На протяжении трех недель всем желающим будут доступны ежедневные бесплатные тренировки, творческие занятия, литературные чтения, мастер-классы по экологии, а также лекции о правильном питании. За участие в каждой активности присуждаются баллы, которые можно обменять на ценные подарки – годовую фитнес-карту, билеты на концерт, спортивный велосипед и другие интересные призы.
Но это еще не все: у посетителей будет возможность принять участие в четырех городских проектах по ключевым направлениям Фестиваля: спорт, здоровье, саморазвитие и экология. Например, проверить себя на прочность в онлайн-челлендже "Энергия спорта", подсчитывая количество пройденных шагов, или в эко-забеге "Чистая энергия" со сбором мусора. Также можно поддержать популяризацию программы донорства через инициативу "Поделись своей энергией", погрузиться в историю города с онлайн-гидом или освоить навыки финансовой грамотности в рамках специального проекта "Энергия города".
"Наш социально-образовательный проект успешно дебютировал в 2022 году: около 5 000 человек получили свободный доступ к бесплатным спортивным занятиям и полезной информации о здоровом образе жизни в интерактивных лекториях. Символично, что программа рассчитана на 21 день: это минимальный срок формирования новых здоровых привычек. Мы рады, что инициатива популяризации здорового образа жизни нашла живой отклик у горожан. Уверены, что в этот раз еще больше людей благодаря нашему фестивалю научатся заботе о себе и окружающей среде", — отмечает вице-президент - директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.
С подробной программой фестиваля и деталями мероприятий участники смогут ознакомиться после обязательной регистрации на сайте
с 9 сентября 2023 года.