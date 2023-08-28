https://crimea.ria.ru/20230828/bank-rnkb-provedet-vtoroy-festival-zdorovya-energiya-yuga-v-sentyabre-1130994788.html

Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре

Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре

С 9 по 30 сентября Банк РНКБ второй раз подряд проведет Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга", главная задача которого — создание комфортного... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T13:04

2023-08-28T13:04

2023-08-28T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. С 9 по 30 сентября Банк РНКБ второй раз подряд проведет Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга", главная задача которого — создание комфортного пространства для всех, кто выбирает здоровый образ жизни и всестороннее развитие."Энергия Юга" пройдет в офлайн формате в трех южных городах: Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Жители других регионов смогут принять участие онлайн.На протяжении трех недель всем желающим будут доступны ежедневные бесплатные тренировки, творческие занятия, литературные чтения, мастер-классы по экологии, а также лекции о правильном питании. За участие в каждой активности присуждаются баллы, которые можно обменять на ценные подарки – годовую фитнес-карту, билеты на концерт, спортивный велосипед и другие интересные призы.Но это еще не все: у посетителей будет возможность принять участие в четырех городских проектах по ключевым направлениям Фестиваля: спорт, здоровье, саморазвитие и экология. Например, проверить себя на прочность в онлайн-челлендже "Энергия спорта", подсчитывая количество пройденных шагов, или в эко-забеге "Чистая энергия" со сбором мусора. Также можно поддержать популяризацию программы донорства через инициативу "Поделись своей энергией", погрузиться в историю города с онлайн-гидом или освоить навыки финансовой грамотности в рамках специального проекта "Энергия города".С подробной программой фестиваля и деталями мероприятий участники смогут ознакомиться после обязательной регистрации на сайте с 9 сентября 2023 года.

крым

симферополь

севастополь

краснодар

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, здоровье, общество, симферополь, севастополь, краснодар, новости крыма